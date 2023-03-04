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Рецепт для лінивих: як приготувати ідеальну піцу за 15 хвилин

Як приготувати піцу за 15 хвилин (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Ідеальним варіантом для суботнього сніданку стане піца із лаваша. На її приготування потрібно лише 15 хвилин. А результат отримаєте такий, наче це страва від найкращих італійських кухарів.

Рецептом піци із лаваша поділилась кулінарна блогерка Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт піци-лавашіци

"Цей рецепт ідеальний варіант для тих, хто не хоче возитися із тістом. Та й готується вона за 15 хвилин. Лавашіц я готую одразу дві, бо однієї буде мало - настільки вона смачна", - говорить кулінар.

Інгредієнти на 2 піци:

  • 1 упаковка круглого лавашу/тортильї (4 шт. всередині)
  • кетчуп
  • сир
  • італійські трави
  • куряче філе
  • кукурудза
  • томати
  • гриби
  • салямі
  • начинка на ваш розсуд

Як приготувати

Духовку розігрійте до 190 градусів.

Викладіть один лаваш на пергамент, посипте сиром, накривайте другим лавашем, викладіть свою улюблену начинку.

Запікайте при 190 градусах протягом 10 хв.

Для цієї піци можна використовувати і звичайний лаваш, тоді просто буде прямокутна чи квадратна форма.

Також можна для другої піци взяти іншу начинку.

Раніше ми ділились рецептом дієтичних котлет із квашеної капусти.

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