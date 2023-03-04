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Рецепт для ленивых: как приготовить идеальную пиццу за 15 минут

Как приготовить пиццу за 15 минут (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Идеальным вариантом для субботнего завтрака станет пицца из лаваша. На ее приготовление нужно всего 15 минут. А результат получите такой, как будто это блюдо от лучших итальянских поваров.

Рецептом пиццы из лаваша поделилась кулинарная блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Рецепт пиццы-лавашицы

"Этот рецепт идеальный вариант для тех, кто не хочет возиться с тестом. Да и готовится она за 15 минут. Лавашиц я готовлю сразу две, потому что одной будет мало - настолько она вкусна", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 2 пиццы:

  • 1 упаковка круглого лаваша/тортильи (4 шт. внутри)
  • кетчуп
  • сыр
  • итальянские травы
  • куриное филе
  • кукуруза
  • томаты
  • грибы
  • салями
  • начинка по вашему усмотрению

Как приготовить

Духовку разогрейте до 190 градусов.

Выложите один лаваш на пергамент, посыпьте сыром, накрывайте вторым лавашем, выложите свою любимую начинку.

Запекайте при 190 градусах в течение 10 мин.

Для этой пиццы можно использовать и обычный лаваш, тогда просто будет прямоугольная или квадратная форма.

Также можно для второй пиццы взять другую начинку.

Раньше мы делились рецептом диетических котлет из квашеной капусты.

Читайте также о том, как приготовить майонез, который не вредит фигуре.

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