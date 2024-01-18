Яка користь пекінської капусти для організму та як її правильно зберігати

Пекінська капуста - частий гість в українських супермаркетах і багато хто її купляє, щоб робити взимку поживні вітамінні салати. Насправді ця капуста дуже корисна, особливо в період авітамінозу та частих застуд, бо в ній вітаміну С вдвічі більше, ніж у білокачанній.

Яка ще є користь пекінської капусти для людини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар дієтолога Наталії Ячмінської для Zaxid.net.

Користь пекінської капусти

У 100 г цього овочу міститься 45% денної норми вітаміну С. Він покращує засвоєння заліза, підвищує імунітет, стимулює виробництво лейкоцитів в крові та сприяє мінералізації кісток.

Дієтолог радить включати пекінську капусту 2-3 рази на тиждень у раціон, бо це допоможе стимулювати обмінні процеси, поліпшити склад крові, очистити організм від шкідливих речовин. А ще допоможе надати організму сили боротися з сезонними простудними захворюваннями та стресами.

Корисні властивості пекінської капусти

виводить токсини та отруйні речовини з організму

зміцнює імунітет, є відмінним профілактичним засобом від простуд

бореться з вільними радикалами й допомагає знизити рівень поганого холестерину

стимулює роботу шлунково-кишкового тракту

нормалізує рівень цукру в крові (при діабеті 2 типу), полегшує загальний стан

сприяє очищенню і нормалізації роботи кишківника

допомагає позбутися зайвих кілограмів (у ній багато клітковини, мало калорій і жиру, а вітаміни у її складі прискорюють метаболізм, що впливає на швидкість втрати ваги)

стабілізує обмін речовин, гормональний фон, омолоджує

благотворно впливає на стан шкіри, нігтів і волосся

позбавляє від безсоння і синдрому хронічної втоми, знімає наслідки стресів, депресій

нормалізує підвищений тиск

виводить зайву воду з організму

Як зберігати пекінську капусту

Пекінська капуста добре зберігається протягом зими у свіжому вигляді. До весни в ній зберігаються вітаміни, що відрізняє її від багатьох овочів.

Найкраще тримати таку капусті у льоху. Але так, як він є не у всіх, можна зберігати таку капусту просто в холодильнику, у відділі для овочів. Якщо окремого місця нема, то покладіть капусту у пластиковий контейнер з кришкою.

Капуста для зберігання має бути суха, без ушкоджень чи слідів захворювання. Її варто огорнути харчовою плівкою та мити лише перед приготуванням. При дотриманні рекомендацій овоч може зберігатися в холодильнику протягом місяця.

Надрізаний качан капусти може пролежати в холодильнику 5-7 днів, але перед тим потрібно добре просушити його паперовим рушником.

Готують з такої капусти не тільки салати, а й гарячі страви - голубці, тушкована та смажена капуста.

Кому пекінську капусту їсти не варто

Від такої капусти слід відмовитися людям, які страждають нирково-кам'яною хворобою, бо вона багата на пурини. Свіжу капусту не можна їсти при гастриті з підвищеною кислотністю, панкреатиті, загострені виразкової хвороби шлунку, дванадцятипалої кишки, коліті та діареї.