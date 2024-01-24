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Рецепт лаваша, который не будет сохнуть очень долго

Среда 24 января 2024 19:36
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Рецепт лаваша, который не будет сохнуть очень долго Как сделать долго не сохнущий лаваш (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Лаваш очень вкусный и часто используют вместо хлеба. А еще с ним делают разные блюда на завтрак или для перекуса. Но самая частая проблема – он очень быстро сохнет и его невозможно хранить даже 3-4 дня.

Как приготовить лаваш, который долго не сохнет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарку Дарию Дорошевич в Instagram.

Что вам понадобится:

  • 200 мл кипятка
  • 350 г муки
  • 1 ч. ложка без горки соли
  • 2 ст. ложки масла

Как готовить лаваш

Из ингредиентов нужно замесить тесто - можно вручную или комбайном. Когда оно станет теплее - заверните тесто в пакет и оставьте минимум на 30 минут, а можно и на 1-2 часа.

Тесто делим на 8 частей. Раскатали 1 лаваш - и на нагретую сухую сковороду. Огонь не максимальный, а чуть ниже. Перевернули лаваш лопаткой и поджарили.

Вот здесь самое главное. Готовый лаваш положили на тарелку и весь смазываем кисточкой теплой водой. На 1 лаваш где-то 2 ч. ложки воды - не мало. И это еще не всё.

Только смазали водой - спрятали тарелку с лавашом в пакет, чтобы нигде лаваша не было видно. И хранить нужно лаваш в пакете.

Можно ли затягивать пищевой пленкой? Да, но между лавашом и пленкой должен быть воздух хотя бы 2-3 см. Поэтому с пакетом проще. Уже 4 день, лаваш остается мягким.

Кстати, раньше мы писали о том, как приготовить яйца пашот за 1 минуту.

А еще рассказывали о том, какая польза пекинской капусты и как ее правильно хранить.

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