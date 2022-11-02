UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рецепт квашеної капусти від української господині. Найлегший спосіб приготування

Фото: Рецепт квашеної капусти (freepik.com)
Автор: Styler

Квашена капуста – це дуже корисний продукт для організму. Приготувати його вдома не важко, тим більше цей овоч зараз недорого коштує.

Рецептом закуски поділилася на YouTube-каналі Закарпатська Господиня.

Вам знадобляться

  • Капуста 4 кг
  • Сіль 3 ст. ложки з маленькою гіркою
  • Лавровий лист
  • Чорний перець горошок
  • Буряк червоний 300 гр
  • Морква 300 гр

За цим рецептом ви можете зробити два види закуски - з морквою, і з буряком. Інгредієнти розраховані на дві банки по 4 літри.

Насамперед нашаткуйте капусту, потім додайте в неї порізану тонко моркву, посоліть, покладіть перець горошком і лавровий лист. Перемішайте все руками, поки капуста не пустить сік. Потім складіть все у банку, утрамбуйте. Капуста має пустити сік.

Так само зробіть і капусту з буряком. Повторіть все те саме, що і з морквою. Залишіть банки на три дні при кімнатній температурі.

Раніше ми писали, як приготувати моркву по-корейськи, таку смачну, як на ринку.

Також читайте, як довго зберігати капусту, щоб вона не псувалася.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптечка