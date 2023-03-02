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Рецепт фаршированого перцю "під вино" від зірки МастерШеф

Фарширований перець за рецептом зірки МастерШеф (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Фаршировані перці – це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської та української кухні. Зірка шоу МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася своїми секретами приготування цієї страви.

Покроковий рецепт розмістили на сторінці МастерШеф у Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Перці сорту краплі різного розміру – 3 шт.
  • Оливкова олія – 2 ст. ложки
  • Чебрець

Для начинки 1 варіант:

  • вершковий сир – 2 ст. ложки
  • Тунець в олії – 2 ст. ложки
  • Лимонний сік – 1 ч. ложка
  • Сіль - щіпка
  • Орегано чи кінза

Для начинки 2 варіант:

  • Фета – 2 ст. ложки
  • Суміш спецій: в'ялені томати, часник, чорний перець, сіль, листя свіжого чебрецю

Для начинки 3 варіант:

  • хумус (краще домашній) густий
  • Оливкова олія
  • Зіра
  • Шавлія свіжа
  • Лимонний сік

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати перці. Їх потрібно помити, покласти на деко. Полити оливковою олією, посипати чебрецем і запекти в духовці 10-12 хвилин при температурі 180 градусів.

Потім їх потрібно остудити та зняти шкірку. Насіння дістати ложкою і зберегти цілісність овочів.

Далі потрібно приготувати начинку. У першому та другому варіанті потрібно змішати всі інгредієнти до отримання однорідної маси. Попередньо фету треба розім'яти вилкою.

Інгредієнти у третьому варіанті потрібно перемішати між собою ложкою.

За допомогою двох ложок потрібно обережно покласти начинку в перці. Потім посипати їх ароматними травами, додати пару крапель оливкової олії.

Вчорашній хліб нарізати скибочками, змастити оливковою олією та натерти часником. Приготувати грінку на сковороді гриль.

До речі, раніше ми писали про те, що Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій вже 400 років.

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