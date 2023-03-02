Рецепт фаршированого перцю "під вино" від зірки МастерШеф

Фаршировані перці – це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської та української кухні. Зірка шоу МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася своїми секретами приготування цієї страви.
Покроковий рецепт розмістили на сторінці МастерШеф у Instagram.
Для начинки 1 варіант:
Для начинки 2 варіант:
Для начинки 3 варіант:
Спочатку потрібно підготувати перці. Їх потрібно помити, покласти на деко. Полити оливковою олією, посипати чебрецем і запекти в духовці 10-12 хвилин при температурі 180 градусів.
Потім їх потрібно остудити та зняти шкірку. Насіння дістати ложкою і зберегти цілісність овочів.
Далі потрібно приготувати начинку. У першому та другому варіанті потрібно змішати всі інгредієнти до отримання однорідної маси. Попередньо фету треба розім'яти вилкою.
Інгредієнти у третьому варіанті потрібно перемішати між собою ложкою.
За допомогою двох ложок потрібно обережно покласти начинку в перці. Потім посипати їх ароматними травами, додати пару крапель оливкової олії.
Вчорашній хліб нарізати скибочками, змастити оливковою олією та натерти часником. Приготувати грінку на сковороді гриль.
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