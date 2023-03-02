Рецепт фаршированного перца "под вино" от звезды МастерШеф

Фаршированные перцы - это классическое блюдо болгарской, молдавской, румынской, азербайджанской, грузинской, а также украинской кухни. Звезда шоу МастерШеф Ольга Мартиновская поделилась своими секретами приготовления этого блюда.
Пошаговый рецепт разместили на странице МастерШеф в Instagram.
Для начинки 1 вариант:
Для начинки 2 вариант:
Для начинки 3 вариант:
Сначала нужно подготовить перцы. Их нужно помыть, положить на противень. Полить оливковым маслом, посыпать чабрецом и запечь в духовке 10-12 минут при температуре 180 градусов.
Потом их нужно остудить и снять кожицу. Семечки достать ложкой и сохранить при этом целостность овощей.
Далее нужно приготовить начинку. В первом и втором варианте нужно смешать все ингредиенты до получения однородной массы. Предварительно фету нужно размять вилкой.
Ингредиенты в третьем варианте нужно перемешать между собой ложкой.
С помощью двух ложек нужно аккуратно положить начинку в перцы. Потом посыпать их ароматными травами, добавить пару капель оливкового масла.
Вчерашний хлеб нарезать ломтиками, смазать оливковым маслом и натереть чесноком. Приготовить гренки на сковороде гриль.
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