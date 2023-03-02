Рецепт фаршированного перца "под вино" от звезды МастерШеф

Что вам понадобится:

Перцы сорта капи разного размера - 3 шт.

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Чабрец

Для начинки 1 вариант:

сливочный сыр - 2 ст. ложки

Тунец в масле - 2 ст. ложки

Лимонный сок - 1 ч. ложка

Соль - щепотка

Орегано или кинза

Для начинки 2 вариант:

Фета - 2 ст. ложки

Смесь специй: вяленые томаты, чеснок, перец черный, соль, листья свежего чабреца

Для начинки 3 вариант:

хумус (лучше домашний) густой

Оливковое масло

Зира

Шалфей свежий

Лимонный сок

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить перцы. Их нужно помыть, положить на противень. Полить оливковым маслом, посыпать чабрецом и запечь в духовке 10-12 минут при температуре 180 градусов.

Потом их нужно остудить и снять кожицу. Семечки достать ложкой и сохранить при этом целостность овощей.

Далее нужно приготовить начинку. В первом и втором варианте нужно смешать все ингредиенты до получения однородной массы. Предварительно фету нужно размять вилкой.

Ингредиенты в третьем варианте нужно перемешать между собой ложкой.

С помощью двух ложек нужно аккуратно положить начинку в перцы. Потом посыпать их ароматными травами, добавить пару капель оливкового масла.

Вчерашний хлеб нарезать ломтиками, смазать оливковым маслом и натереть чесноком. Приготовить гренки на сковороде гриль.