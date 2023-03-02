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Рецепт фаршированного перца "под вино" от звезды МастерШеф

Фаршированный перец по рецепту звезды МастерШеф (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Фаршированные перцы - это классическое блюдо болгарской, молдавской, румынской, азербайджанской, грузинской, а также украинской кухни. Звезда шоу МастерШеф Ольга Мартиновская поделилась своими секретами приготовления этого блюда.

Пошаговый рецепт разместили на странице МастерШеф в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Перцы сорта капи разного размера - 3 шт.
  • Оливковое масло - 2 ст. ложки
  • Чабрец

Для начинки 1 вариант:

  • сливочный сыр - 2 ст. ложки
  • Тунец в масле - 2 ст. ложки
  • Лимонный сок - 1 ч. ложка
  • Соль - щепотка
  • Орегано или кинза

Для начинки 2 вариант:

  • Фета - 2 ст. ложки
  • Смесь специй: вяленые томаты, чеснок, перец черный, соль, листья свежего чабреца

Для начинки 3 вариант:

  • хумус (лучше домашний) густой
  • Оливковое масло
  • Зира
  • Шалфей свежий
  • Лимонный сок

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить перцы. Их нужно помыть, положить на противень. Полить оливковым маслом, посыпать чабрецом и запечь в духовке 10-12 минут при температуре 180 градусов.

Потом их нужно остудить и снять кожицу. Семечки достать ложкой и сохранить при этом целостность овощей.

Далее нужно приготовить начинку. В первом и втором варианте нужно смешать все ингредиенты до получения однородной массы. Предварительно фету нужно размять вилкой.

Ингредиенты в третьем варианте нужно перемешать между собой ложкой.

С помощью двух ложек нужно аккуратно положить начинку в перцы. Потом посыпать их ароматными травами, добавить пару капель оливкового масла.

Вчерашний хлеб нарезать ломтиками, смазать оливковым маслом и натереть чесноком. Приготовить гренки на сковороде гриль.

Кстати, ранее мы писали о том, что Клопотенко поделился крутым рецептом украинского блюда, которому уже 400 лет.

А еще рассказывали рецепт блинов, которые получаются всегда.

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