Рецепт домашньої граноли на сніданок: дешевше та смачніше за магазинну

Гранола - це традиційний сніданок у США, який набув своєї популярності і в Україні. Страва містить у собі плющену вівсяну крупу, горіхи та мед, іноді рис, які зазвичай запечені до хрумкого стану. Гранолу не обов'язково купувати, її можна приготувати і вдома.

Рецептом страви на сніданок поділилася блогер та кулінар Дарія Дорошкевич у Instagram.

Для граноли вам знадобляться:

250 г вівсяних пластівців швидкого приготування (можна мікс пластівців)

1 ст.ложка з гіркою меду

150 мл води

200 г сухофруктів (родзинки, журавлина та фініки, можна додавати сушені манго та банан, курагу, вишню – все на ваш смак)

100 г сирих горішків (кешью і мигдаль, можна будь-яке, можна насіння - льон, кунжут, гарбузове, соняшникове)

Що важливо знати

Випікати гранолу потрібно в духовці 25-30 хвилин, температура 180 градусів. Кожні 10 хвилин перемішуйте гранолу, інакше родзинки та горіхи згорять, а їх потрібно лише нагріти для смаку. Показник готовності - це суха гранола, вона не повинна мати жодних ознак вологості.

Не забувайте термічно обробити сухофрукти, горіхи, насіння, щоб не завелася харчова міль.

Зберігайте гранолу у скляній банці. Використовуйте пергаментний папір, щоб було менше прибирання.