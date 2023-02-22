Рецепт домашньої граноли на сніданок: дешевше та смачніше за магазинну
Гранола - це традиційний сніданок у США, який набув своєї популярності і в Україні. Страва містить у собі плющену вівсяну крупу, горіхи та мед, іноді рис, які зазвичай запечені до хрумкого стану. Гранолу не обов'язково купувати, її можна приготувати і вдома.
Рецептом страви на сніданок поділилася блогер та кулінар Дарія Дорошкевич у Instagram.
Для граноли вам знадобляться:
- 250 г вівсяних пластівців швидкого приготування (можна мікс пластівців)
- 1 ст.ложка з гіркою меду
- 150 мл води
- 200 г сухофруктів (родзинки, журавлина та фініки, можна додавати сушені манго та банан, курагу, вишню – все на ваш смак)
- 100 г сирих горішків (кешью і мигдаль, можна будь-яке, можна насіння - льон, кунжут, гарбузове, соняшникове)
Що важливо знати
Випікати гранолу потрібно в духовці 25-30 хвилин, температура 180 градусів. Кожні 10 хвилин перемішуйте гранолу, інакше родзинки та горіхи згорять, а їх потрібно лише нагріти для смаку. Показник готовності - це суха гранола, вона не повинна мати жодних ознак вологості.
Не забувайте термічно обробити сухофрукти, горіхи, насіння, щоб не завелася харчова міль.
Зберігайте гранолу у скляній банці. Використовуйте пергаментний папір, щоб було менше прибирання.
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