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Рецепт домашньої граноли на сніданок: дешевше та смачніше за магазинну

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Середа 22 лютого 2023 08:25
Рецепт домашньої граноли на сніданок: дешевше та смачніше за магазинну Рецепт граноли на сніданок (Скріншот з YouTube)
Автор: Styler

Гранола - це традиційний сніданок у США, який набув своєї популярності і в Україні. Страва містить у собі плющену вівсяну крупу, горіхи та мед, іноді рис, які зазвичай запечені до хрумкого стану. Гранолу не обов'язково купувати, її можна приготувати і вдома.

Рецептом страви на сніданок поділилася блогер та кулінар Дарія Дорошкевич у Instagram.

Для граноли вам знадобляться:

  • 250 г вівсяних пластівців швидкого приготування (можна мікс пластівців)
  • 1 ст.ложка з гіркою меду
  • 150 мл води
  • 200 г сухофруктів (родзинки, журавлина та фініки, можна додавати сушені манго та банан, курагу, вишню – все на ваш смак)
  • 100 г сирих горішків (кешью і мигдаль, можна будь-яке, можна насіння - льон, кунжут, гарбузове, соняшникове)

Що важливо знати

Випікати гранолу потрібно в духовці 25-30 хвилин, температура 180 градусів. Кожні 10 хвилин перемішуйте гранолу, інакше родзинки та горіхи згорять, а їх потрібно лише нагріти для смаку. Показник готовності - це суха гранола, вона не повинна мати жодних ознак вологості.

Не забувайте термічно обробити сухофрукти, горіхи, насіння, щоб не завелася харчова міль.

Зберігайте гранолу у скляній банці. Використовуйте пергаментний папір, щоб було менше прибирання.

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рецепт гранола