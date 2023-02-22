Рецепт домашней гранолы на завтрак: дешевле и вкуснее магазинной
Гранола - это традиционній завтрак в США, который приобрел свою популярность и в Украине. Блюдо содержит в себе плющеную овсяную крупу, орехи и мед, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. Гранолу не обязательно покупать, ее можно приготовить и дома.
Рецептом блюда на завтрак поделилась блогер и кулинар Дарья Дорошкевич в Instagram.
Для гранолы вам понадобятся:
- 250 г овсяных хлопьев быстрого приготовления (можно микс хлопьев)
- 1 ст.ложка с горкой меда
- 150 мл воды
- 200 г сухофруктов (изюм, клюква и финики, можно добавлять сушеные манго и банан, курагу, вишню – все на ваш вкус)
- 100 г сырых орешков (кешью и миндаль, можно любые, можно семена - лен, кунжут, тыквенные, подсолнечные)
Что важно знать
Выпекать гранолу нужно в духовом шкафу 25-30 минут, температура 180 градусов. Каждые 10 минут перемешиваем гранолу, иначе изюм и орешки сгорят, а их нужно только нагреть для вкуса. Показатель готовности – это сухая гранола, у нее не должно быть никаких признаков влажности.
Не забывайте термически обработать сухофрукты, орешки, семена, чтобы не завелась пищевая моль.
Храните гранолу в стеклянной банке. Используйте пергаментную бумагу, чтобы было меньше уборки.
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