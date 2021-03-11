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Рецепт борща украинской пенсионерки вышел в New York Times: в чем секрет блюда

Автор: Владимир Костырин

76-летняя пенсионерка из Житомирской области поделилась интересным рецептом борща с особым секретом приготовления этого украинского традиционного блюда с американскими журналистами.

Рецепт от бабушки опубликован в газете The New York Times.

Секрет борща заключается в том, что ингредиенты готовятся в разное время. Для приготовления блюда, как правило, используется свекла, морковь, фасоль, картофель и мясо (обычно говядина, но иногда свинина или курица).

Ольга Габро из села Борщев использует две кастрюли: мясо, бобы и картофель - в одной, а свеклу и морковь готовит в другой. Все ингредиенты смешиваются уже перед подачей на стол.

Бабушка рассказала, что варить борщ ее учила мама, а рецепт достался еще от прапрабабушки. Блюдо она готовит в печи, хотя в доме есть газовая плита.

Рецепт борща 76-летней украинской пенсионерки опубликовали в The New York Times (фото: nytimes.com)

Также пани Ольга вспомнила, как во времена раскулачивания про СССР люди из ее округи бежали в леса, где искали всякие травы и варили борщ.

"Они выжили благодаря борщу", - добавила Габро.

Также пенсионерка прокомментировала недавние притязания РФ на борщ (около года назад российское правительство разместило на английском языке в своем аккаунте в Twitter рецепт, гласящий, что "борщ - одно из самых известных и любимых блюд России", но в прошлом месяце отступили от таких претензий на блюдо).

"Они могут думать что угодно, но борщ - это украинский суп", - сказала бабушка и опытный борщевик Ольга Габро.

Украинская пенсионерка раскрыла секрет приготовления борща (фото: nytimes.com)

Ранее мы писали о том, что известный кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща, и рассказал о пошаговом приготовлении.

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Новости Украины пенсионеркакулинариярецептблюдо
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