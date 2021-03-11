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Рецепт борщу української пенсіонерки вийшов у New York Times: в чому секрет страви

Автор: Володимир Костирін

76-річна пенсіонерка з Житомирської області поділилася цікавим рецептом борщу з особливим секретом приготування цього українського традиційного блюда з американськими журналістами.

Рецепт від бабусі опублікований в газеті The New York Times.

Секрет борщу полягає в тому, що інгредієнти готуються в різний час. Для приготування страви, як правило, використовується буряк, морква, квасоля, картопля і м'ясо (зазвичай яловичина, але іноді свинина чи курка).

Ольга Габро з села Борщів використовує дві каструлі: м'ясо, боби та картоплю - в одній, а буряк і моркву готує в інший. Всі інгредієнти змішуються вже перед подачею на стіл.

Бабуся розповіла, що варити борщ її вчила мама, а рецепт дістався ще від прабабусі. Блюдо вона готує в печі, хоча в хаті є газова плита.

Рецепт борщу 76-річної української пенсіонерки опублікували в The New York Times (фото: nytimes.com)

Також пані Ольга згадала, як у часи розкуркулення про СРСР люди з її округи тікали в ліси, де шукали всілякі трави та варили борщ.

"Вони вижили з борщу", - додала Габро.

Також пенсіонерка прокоментувала недавні претензії РФ на борщ (близько року тому російський уряд розмістив англійською мовою в своєму акаунті в Twitter рецепт, який каже, що "борщ - одна з найвідоміших і улюблених страв Росії", але в минулому місяці відступили від таких претензій на блюдо).

"Вони можуть думати що завгодно, але борщ - це український суп", - сказала бабуся та досвідчений борщівник Ольга Габро.

Українська пенсіонерка розкрила секрет приготування борщу (фото: nytimes.com)

Раніше ми писали про те, що відомий кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу, та розповів про покрокове приготування.

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Новини України пенсионеркакулинариярецептблюдо
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