Ретроградний Юпітер "перепише" долю трьох знаків Зодіаку

Рак

Ретроград може перевірити вас на міцність, будьте терплячими та не піддавайтеся паніці. Період з жовтня до лютого вас здивує, спочатку ви можете не усвідомлювати, що відбувається, адже змін буде чимало.

Юпітер допоможе вам змінити життя, почати все заново та забути про невдачі. Однак до цього потрібно серйозно підготуватися. Не лінуйтеся, докладіть максимум зусиль, так ви зможете не просто досягти бажаного, а ще й задати собі правильний темп для подальшого життя.

Терези

Не бійтеся ретроградного Юпітера, адже він змінить вашу долю лише на краще. Події, які здавались вам важливими, можуть розвиватися не так, як планувалося. Однак у цьому немає нічого поганого.

Настав час грандіозного переосмислення. Юпітер допоможе вам з усім впоратися та почати долати перешкоди. Не квапте події та довіртеся дивам, які готує для вас ретроград.

Стрілець

Не намагайтеся розгадати плани Всесвіту. Ви часто забігаєте наперед і хочете знати все. Однак зараз, у період ретроградного Юпітера, вам варто сповільнитись. Незабаром перед вами відкриється багато нових можливостей.

У найближчі тижні ви можете трохи відпочити, буквально перевести дух. Адже після цього, до кінця ретрограду, ураган пригод та змін наздожене вас раптово та дуже несподівано. І якщо ви розумітимете, що все це на краще, сприймати події буде набагато легше.