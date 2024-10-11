Ретроградный Юпитер "перепишет" судьбу трех знаков Зодиака

Рак

Ретроград может проверить вас на прочность, будьте терпеливыми и не поддавайтесь панике. Период с октября по февраль вас удивит, сначала вы можете не осознавать, что происходит, ведь перемен будет немало.

Юпитер поможет вам изменить жизнь, начать все заново и забыть о неудачах. Однако ко всему этому нужно серьезно подготовиться. Не ленитесь, приложите максимум усилий, так вы сможете не просто добиться желаемого, а еще и задать себе правильный темп для дальнейшей жизни.

Весы

Не бойтесь ретроградного Юпитер, ведь он изменит вашу судьбу лишь к лучшему. События, которые казались вам важными, могут развиваться не так, как планировалось. Однако в этом нет ничего плохого.

Пришло время грандиозного переосмысления. Юпитер поможет вам со всем справиться и начать преодолевать препятствия. Не торопите события и доверьтесь чудесам, которые готовит для вас ретроград.

Стрелец

Не пытайтесь разгадать планы Вселенной. Вы часто забегаете наперед и хотите все знать. Однако сейчас, в период ретроградного Юпитера, вам стоит замедлиться. Вскоре перед вами откроется немало новых возможностей.

В ближайшие недели вы можете немного отдохнуть, буквально перевести дух. Ведь после этого, до конца ретрограда, ураган приключений и перемен настигнет вас внезапно и очень неожиданно. И если вы будете понимать, что все это к лучшему, воспринимать события будет куда легче.