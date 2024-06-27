Ретроградний Сатурн запустить ефект бумеранга: кому боятися карми і коли розпочнеться "сезон полювання"

Коли буде Ретроградний Сатурн

Планета увійде до "ретрограду" вже незабаром, 29 червня. І з перших днів свого "правління" Сатурн впливатиме на багато сфер життя людей.

Все це триватиме до середини осені. Сатурн вийде з "ретрограду" 15 листопада.

Що принесе Ретроградний Сатурн

Для багатьох ця подія ознаменує "сезон полювання". Однак вони можуть стати не здобувачем із рушницею, а жертвою. Річ у тому, що Сатурн оголить чимало проблем, які всі намагалися приховувати.

І в період з 29 червня по 15 листопада багатьох наздожене карма за все погане, що вони робили в минулому. Також людям, які страждають від нерішучості, доведеться навчитися швидко діяти та боротися з сумнівами. Уроки будуть жорсткими, але приведуть лише до того, що кожен, хто їх зрозуміє, знайде своє щастя.

На що чекати від Ретроградного Сатурну (ілюстрація: freepik.com)

початку нових та грандіозних проектів

спроб брехати та плести інтриги

переїздів

сварок

зрад.