Ретроградний Сатурн запустить ефект бумеранга: кому боятися карми і коли розпочнеться "сезон полювання"

Незабаром Сатурн входить у фазу "ретрограду", а це може серйозно позначитися на подіях у житті людей. Планета запустить кармічні процеси, тому багатьом варто побоюватися ефекту бумеранга.
Коли Сатурн стане ретроградним і комусь варто боятися проблем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.
Планета увійде до "ретрограду" вже незабаром, 29 червня. І з перших днів свого "правління" Сатурн впливатиме на багато сфер життя людей.
Все це триватиме до середини осені. Сатурн вийде з "ретрограду" 15 листопада.
Для багатьох ця подія ознаменує "сезон полювання". Однак вони можуть стати не здобувачем із рушницею, а жертвою. Річ у тому, що Сатурн оголить чимало проблем, які всі намагалися приховувати.
І в період з 29 червня по 15 листопада багатьох наздожене карма за все погане, що вони робили в минулому. Також людям, які страждають від нерішучості, доведеться навчитися швидко діяти та боротися з сумнівами. Уроки будуть жорсткими, але приведуть лише до того, що кожен, хто їх зрозуміє, знайде своє щастя.
На що чекати від Ретроградного Сатурну (ілюстрація: freepik.com)
До речі, раніше ми вже розповідали, що минуле несподівано увірветься у життя трьох знаків Зодіаку.
Крім цього, нещодавно з'явився Таро-гороскоп на тиждень.