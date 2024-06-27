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Ретроградный Сатурн запустит эффект бумеранга: кому бояться кармы и когда начнется "сезон охоты"

Чем опасен Ретроградный Сатурн (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро Сатурн входит в фазу "ретрограда", а это может серьезно отразиться на событиях в жизни людей. Планета запустит кармические процессы, а потому многим стоит опасаться эффекта бумеранга.

Когда Сатурн станет ретроградным и кому стоит бояться проблем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Когда будет Ретроградный Сатурн

Планета войдет в "ретроград" уже скоро, 29 июня. И с первых дней своего "правления" Сатурн будет влиять на многие сферы жизни людей. 

Все это продлится до середины осени. Сатурн выйдет из "ретрограда" 15 ноября.

Что принесет Ретроградный Сатурн

Для многих людей это событие ознаменует "сезон охоты". Однако они могут стать не добытчиком с ружьем, а жертвой. Все дело в том, что Сатурн обнажит немало проблем, которые все пытались скрывать.

И в период с 29 июня по 15 ноября многих настигнет карма за все плохое, что они делали в прошлом. Также людям, которые страдают от нерешительности, придется научиться быстро действовать и бороться с сомнениями. Уроки будут жесткими, но приведут лишь к тому, что каждый, кто их усвоит, найдет свое счастье.

Чего ждать от Ретроградного Сатурна (иллюстрация: freepik.com)

  • начала новых и грандиозных проектов
  • попыток лгать и плести интриги
  • переездов
  • ссор
  • измен.

  • сделать первые шаги к примирению с людьми, которые вам дороги
  • говорить по душам со своей второй половинкой
  • избавляться от долгов и выполнять обязательства
  • бороться с пагубными пристрастиями и зависимостями
  • делать добрые дела.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что прошлое неожиданно ворвется в жизнь трех знаков Зодиака.

Помимо этого, недавно появился Таро-гороскоп на неделю.

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