Ретроградний Меркурій влаштує перевірку на міцність. Детальний прогноз на 28 серпня від астролога

Прогноз астропогоди на 28 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні", - нагадала астролог.

"Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків", - також додала вона.

Цього дня, зазначає Соловйова, апатія стане ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися. Окрім цього, сьогодні не треба зловживати сексуальними практиками.

"Після 11:50 можливі стоматологічні втручання. Добре займатись масштабними довгостроковими проектами. День пробудження енергій природи, які сприяють творенню", - розповіла астролог.

Саме тому зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень. Займайтесь активною творчою роботою.

Гороскоп на 28 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 28 серпня

Ця середа - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство", - радить Соловйова.

На ретро Меркурії можна вдало:

повертатися до попередніх проектів

відновлювати спілкування з колишніми знайомими

перездавати іспити

подорожувати туди, де колись вже бували

починати пошуки загублених речей

повертати клієнтів

аналізувати, збирати потрібну інформацію

досліджувати різноманітні ситуації

спілкуватися з братами та сестрами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього", - розповіла астролог.

"Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - резюмувала вона.