Ретроградный Меркурий устроит проверку на прочность. Подробный прогноз на 28 августа от астролога

Прогноз астропогоды на 28 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств, посещение парикмахерской", - напомнила астролог.

"Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений", - также добавила она.

В этот день, отмечает Соловьева, апатия станет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Кроме того, сегодня не нужно злоупотреблять сексуальными практиками.

"После 11:50 возможны стоматологические вмешательства. Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами. День пробуждения энергий природы, способствующих созданию", - рассказала астролог.

Поэтому укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень. Занимайтесь активной творческой работой.

Гороскоп на 28 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 28 августа

Эта среда - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - советует Соловьева.

На ретро Меркурии можно удачно:

возвращаться к предыдущим проектам

возобновлять общение с бывшими знакомыми

пересдавать экзамены

путешествовать туда, где когда-то уже бывали

начинать поиски потерянных вещей

возвращать клиентов

анализировать, собирать нужную информацию

исследовать различные ситуации

общаться с братьями и сестрами.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него", - рассказала астролог.

"Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - резюмировала она.