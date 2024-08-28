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Ретроградный Меркурий устроит проверку на прочность. Подробный прогноз на 28 августа от астролога

Ретроградный Меркурий - что запрещено делать (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В эту среду, 28 августа, в жизнь многих могут ворваться искушения и проблемы. Все из-за ретроградности Меркурия.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на 28 августа и рассказала, что нужно делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 28 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств, посещение парикмахерской", - напомнила астролог.

"Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений", - также добавила она.

В этот день, отмечает Соловьева, апатия станет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Кроме того, сегодня не нужно злоупотреблять сексуальными практиками.

"После 11:50 возможны стоматологические вмешательства. Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами. День пробуждения энергий природы, способствующих созданию", - рассказала астролог.

Поэтому укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень. Занимайтесь активной творческой работой.

Гороскоп на 28 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 28 августа

Эта среда - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - советует Соловьева.

На ретро Меркурии можно удачно:

  • возвращаться к предыдущим проектам
  • возобновлять общение с бывшими знакомыми
  • пересдавать экзамены
  • путешествовать туда, где когда-то уже бывали
  • начинать поиски потерянных вещей
  • возвращать клиентов
  • анализировать, собирать нужную информацию
  • исследовать различные ситуации
  • общаться с братьями и сестрами.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него", - рассказала астролог.

"Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - резюмировала она.

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