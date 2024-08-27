Таро-гороскоп на 28 серпня: Терези будуть тонути в брехні, а на Тельців чекає диво

У середу, 28 серпня, Терезів спробують обдурити, їм варто бути обережнішими. А Тельцям і Дівам посміхнеться успіх.

Що обіцяє Таро-гороскоп на середу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Четвірка Кубків". Не варто намагатися все контролювати, адже люди, якими ви керуєте, можуть бути дуже цим незадоволені. Не загострюйте конфлікти, адже проблеми вам точно не потрібні.

Телець

Ваша карта на 28 серпня - "Вісімка Пентаклів". На вас чекають зміни. Цей день буде доленосним, ви зможете багато чого змінити. Однак дива не буде, якщо ви не почнете діяти.

Близнюки

Вам випала карта "Двійка Пентаклів". А це означає, що вам терміново необхідно відновити гармонію у всіх сферах життя. Якщо ви не зможете знайти баланс, то ситуація просто вийде з-під контролю.

Рак

Ваша карта на середу - "Лицар Пентаклів". Відмовтеся від справ, які лише відволікають вас на шляху до чогось дійсно важливого. Не лінуйтеся і не думайте, що зможете багато чого досягти, якщо пливтимете за течією.

Лев

Вам випала карта "Колісниця". Ви практично досягли своєї мети, проте ризикуєте втратити весь прогрес. Все через те, що цього дня вас можуть здолати спокуси.

Діви

Ваша карта на 28 серпня - "Повішений". Прийміть важливе рішення і почніть робити так, як велить ваше серце. Ймовірно, на вас чекають цікаві пригоди.

Терези

Ваша карта на цю середу - "Сімка Мечів". Виявіть обережність, хтось спробує вас обдурити. Не вірте всьому, що почуєте цього дня.

Скорпіон

Вам випала карта "Десятка Жезлів". Не поспішайте з висновками, незабаром ви опинитеся перед дуже непростим вибором. І тільки ви зможете вирішити, як треба вчинити, слухайте лише себе.

Стрілець

Ваша карта на 28 серпня - "Четвірка Кубків". Не погоджуйтесь з чужими умовами, якщо ви розумієте, що вони ніяк не покращать ваше життя. Настав час зрозуміти, чого ви хочете насправді.

Козоріг

Вам випала карта "Туз Жезлів". Кохання витатиме у повітрі. Цей день може сповнитися радістю та романтикою, якщо ви прислухаєтеся до свого серця. Дозвольте собі обирати щастя, а не щось інше.

Водолій

Ваша карта на середу - "Диявол". А це означає, що доля вирішила перевірити вас на міцність. Боріться зі спокусами та звертайте увагу на знаки згори.

Риби

Вам випала карта "Закохані". Не варто терпіти погане ставлення. Ви зможете багато що змінити, якщо почнете себе цінувати. Це стосується як вашого особистого життя, так і професійної сфери.