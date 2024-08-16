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Ретроградний Меркурій поверне колишніх в життя цих знаків Зодіаку

Три знаки Зодіаку зустрінуться з колишніми (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Період ретроградного Меркурія відомий своїми сюрпризами, і не всі вони бувають приємними. Вже невдовзі у життя представників трьох знаків Зодіаку можуть повернутися колишні.

Кому чекати на несподівані новини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Spiritualify.

Близнюки

Готуйтесь до того, що ретроград підкине вам чимало сюрпризів. Швидше за все, у ваше життя вирішить повернутися людина, про яку ви вже давно забули. Однак минуле раптово вас наздожене.

Ви зможете помітити, що колишні повертаються лише тоді, коли людина опиняється за крок від зльоту на вершину успіху. Подумайте, чому так відбувається. Ймовірно, це фінальна перевірка на міцність, ви маєте показати, що засвоїли всі уроки.

Лев

Ретроградний Меркурій може влаштувати справжній безлад в особистому житті. Все зміниться, але не на 100% так, як ви цього хотіли. І є велика ймовірність того, що невдовзі ви зустрінете людину з минулого.

Відновлення стосунків з колишніми часто здається непоганою ідеєю. Спокус буде чимало. Однак вам варто тричі все обміркувати. Не поспішайте пірнати у вир із головою, вам варто зважити всі "за" і "проти".

Діва

У серпні ви можете відчути особливий вплив ретрограда. Вся річ у тому, що Меркурій вирішив посилити всі почуття та загострити емоції. На вас чекають провокації та несподівані події.

Звичайно ж, це стосуватиметься і колишніх, які раптово вирішать про себе нагадати. Ви можете робити те, що каже серце. Інтуїція вас не підведе, не сумнівайтеся у своїх рішеннях.

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