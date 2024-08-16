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Ретроградный Меркурий вернет бывших в жизнь этих знаков Зодиака

Три знака Зодиака встретятся с бывшими (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Период ретроградного Меркурия известен своими сюрпризами, и не все они бывают приятными. Уже вскоре в жизнь представителей трех знаков Зодиака могут вернуться бывшие.

Кому ждать неожиданных новостей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

Готовьтесь к тому, что ретроград подбросит вам немало сюрпризов. Скорее всего, в вашу жизнь решит вернуться человек, о котором вы уже давно забыли. Однако прошлое внезапно вас настигнет.

Вы сможете заметить, что бывшие возвращаются лишь тогда, когда человек оказывается в шаге от взлета на вершину успеха. Подумайте, почему так случается. Вероятно, это финальная проверка на прочность, вы должны показать, что усвоили все уроки.

Лев

Ретроградный Меркурий может устроить настоящий переполох в вашей личной жизни. Все изменится, однако не на 100% так, как вы этого хотели. И есть большая вероятность того, что вскоре вы встретите человека из прошлого.

Возобновление отношений с бывшими часто кажется неплохой идеей. Соблазнов будет немало. Однако вам стоит трижды все обдумать. Не торопитесь нырять в омут с головой, вам стоит взвесить все "за" и "против".

Дева

В августе вы можете ощутить на себе особое влияние ретрограда. Все дело в том, что Меркурий решил усилить все чувства и обострить эмоции. Вас ждут провокации и неожиданные события.

Конечно же, это коснется и бывших, которые внезапно решат о себе напомнить. Вы можете делать то, что подсказывает сердце. Интуиция вас не подведет, не сомневайтесь в своих решениях.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что неожиданное знакомство изменит судьбу трех знаков Зодиака уже очень скоро.

Помимо этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака самые везучие.

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