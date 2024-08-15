Ретроградний Меркурій подарує радість лише п'яти знакам Зодіаку. Що принесе цей період

15 серпня ретроградний Меркурій, відомий як джерело проблем та негараздів, переходить в знак Лева. І це може принести як радість, так і невдачі. І виявилося, що в період цього ретрограду пощастить представникам п'яти знаків Зодіаку.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) розповіла, кому чекати на дива, а кому слід бути особливо уважним.

"15-го серпня ретроградний Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, повертається до знаку Лева️", - розповіла Соловйова.

Важливо врахувати, наголошує астролог, що зараз з’являється гарний шанс, щоб переосмислити, переробити, виправити ті ситуації, які відбувались у вашому житті у період приблизно з середини липня.

"П'ятий знак Зодіаку - нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи. Тут Меркурій перебуватиме до 9 вересня 2024 року", - зазначила Соловйова.

Ретроградний Меркурій у серпні - кому пощастить (ілюстрація: freepik.com)

Його позитивний вплив у період з 15 серпня до 9 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овен️

Лев️

Стрілець

Близнюки️

Терези️.

Але пощастить не всім. Астролог попередила, що представникам трьох знаків Зодіаку варто бути особливо уважними. Йдеться про:

Скорпіонів

Тельців

Водоліїв.

"У цей період можна ефективно корегувати та виправляти ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу, предметів розкошів", - додала Соловйова.

Зміни, які приносить ретроградний Меркурій, можуть торкнутися процесів, які пов'язано з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів. Також це вплине на важливі відрядження.

А ось людям, які працюють у сферах спорту та мистецтва, зазначила астролог, може пощастити. У них починається сприятливий період.