Ретроградний Меркурій подарує шанси: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 24 по 30 квітня

Овен

Тиждень стане складним і загрожує неприємностями у спілкуванні з людьми. Можливий конфлікт із кимось зі знайомих чи проблема із грошима. Намагайтеся бути більш уважними та зібраними, перевіряйте всі документи, домовленості.

З хорошого: справа, якою ви зараз захоплені, йтиме добре і ви отримаєте максимум комфорту від цієї діяльності.

Телець

Ретроградний Меркурій вплине на Тельців у позитивному ключі – тиждень стане вдалим у всіх сферах і всі завдання вирішуватимуться легко. Цими днями вдалими будуть знайомства, розвиток стосунків.

Якщо щось йде не так і ви замислювалися про завершення якогось зв'язку – вирішіть це найближчими днями. Грошей у борг не давайте і слідкуйте за фінансовими потоками.

Близнюки

Намагайтеся найближчими днями не влазити в конфлікти та суперечки, інакше вам загрожує ситуація "сам винен". Тим більше, що досягти потрібного ефекту у вас все одно не вийде.

Сконцентруйтеся на тому, що для вас є зараз важливішим, займайтеся творчістю, приділіть трохи більше часу дітям та близьким людям.

Рак

Якщо ви шукали стабільності, цей тиждень створить вам всі умови. Багато процесів прийдуть у норму, стабілізуються, настане рівномірна біла смуга.

У вас вдасться досягти бажаного і багато в чому вам допомагатимуть ті, хто у вас зацікавлений. Такі успішні періоди бувають не часто, тому максимально використовуйте цей шанс.

Лев

Минулого тижня шторми та крайності добряче вам пошматували нерви. Якщо ви змогли утримати себе в руках і нічого не накоїли, то зараз зможете полегшено зітхнути.

Рівень вашого стресу почне знижуватися, а настрій зміниться на більш умиротворений і спокійний. Постарайтеся знайти собі приємне заняття та приділіть час рідним та друзям.

Діва

Ретроградний Меркурій вам цього разу не стане другом, приготуйтеся до напружених днів. Можуть бути проблеми з транспортом, поїздками, технікою, підвищена конфліктність та ризик травмування.

Але впоратися з такими днями буде не складно – обмежте свої пересування, будьте обережні, пильні та не вплутуйтеся у різні сварки та конфлікти.

Терези

На вас чекає приємний тиждень. Але настрій можуть зіпсувати люди, які вам не дуже подобаються. Це можуть бути неприємні розмови, косі погляди, проблеми у комунікації чи стосунках.

Не дозволяйте іншим людям контролювати ваше життя та настрій. Тримайте себе в руках і не повертайте зі свого шляху.

Скорпіон

Будьте обережні у всіх сферах, які можуть торкнутися вашої репутації. Не варто позичати або давати комусь власні гроші.

Є ризик зіткнення з якоюсь людиною – це може бути неприємна розмова, несподівана зустріч із людиною, яку ви не хочете бачити або хтось влізе у ваші справи. Решта сфер життя вас радуватиме, особливо все, що пов'язане з творчістю.

Стрілець

Меркурій може поставити Стрільцям палиці у колеса. Будьте готові до дрібних негараздів на роботі, з документами. Загалом - багато тем у вашому житті почнуть гальмувати.

Але є шанс виконання якогось вашого бажання, тож усі ці проблеми підуть на другий план. А ще на вас чекає приємний сюрприз в особистому житті.

Козеріг

Намагайтеся найближчими днями не зв'язуватися з таємницями, особливо з тими, які не стосуються вас особисто. Навіть якщо вони виглядають дуже привабливо та інтригуюче. Повірте, проблем від цього буде більше ніж задоволення.

Будьте обережнішими під час роботи з групами - можуть бути конфлікти. Зверніть увагу на особисті стосунки з людьми, з дітьми, з членами сім'ї.

Водолій

Ваш настрій найближчими днями буде відлякувати людей. Тому намагайтеся тримати себе в руках, інакше ви пропустите всі шанси цього тижня. А їх буде достатньо – особливо в особистій сфері.

У вас є можливість досягти порозуміння з колегами по роботі, діловими партнерами, друзями та об'єктами ваших почуттів та симпатій.

Риби

Ретроградний Меркурій вам на заваді не стане і справи будуть йти добре у всіх сферах - фінансовій, комунікації з людьми, поїздки та в особистих стосунках.

У вас є шанси просувати свою роботу та отримати відмінну рекламу, заслужити на репутацію. Виявіть винахідливість та гнучкість у спілкуванні з протилежною статтю – це згладити суперечки.