Ретроградный Меркурий одарит шансами: гороскоп для всех знаков Зодиака с 24 по 30 апреля

Овен

Неделя станет сложной и грозит неприятностями в общении с людьми. Возможен конфликт с кем-то из знакомых или проблема с деньгами. Постарайтесь быть более внимательными и собранными, проверяйте все документы, договоренности.

Из хорошего: дело, которым вы сейчас увлечены, будет идти хорошо и вы получите максимум комфорта от этой деятельности.

Телец

Ретроградный Меркурий повлияет на Тельцов в позитивном ключе - неделя станет удачной во всех сферах и все задачи будут решаться легко. В эти дни удачными будут знакомства, развитие отношений.

Если что-то идет не так и вы задумывались о завершении какой-то связи - решите это в ближайшие дни. Денег в долг не давайте и следите за финансовыми потоками.

Близнецы

Постарайтесь в ближайшие дни не влезать в конфликты и споры, иначе вам грозит ситуация "сам виноват". Тем более, что добиться нужного эффекта у вас все равно не получится.

Сконцентрируйтесь на том, что для вас является сейчас более важным, занимайтесь творчеством, уделите чуть больше времени детям и близким людям.

Рак

Если вы искали стабильности, то эта неделя создаст вам все условия. Многие процессы придут в норму, стабилизируются, наступит равномерная белая полоса.

У вас получится добиться желаемого и во многом вам будут помогать те, кто в вас заинтересован. Такие удачные периоды бывают не часто, поэтому максимально используйте этот шанс.

Лев

На прошлой неделе штормы и крайности изрядно вам потрепали нервы. Если вы смогли удержать себя в руках и ничего не натворили, то сейчас сможете облегченно вздохнуть.

Уровень вашего стресса начнет снижаться, а настроение сменится на более умиротворенное и спокойное. Постарайтесь найти себе приятное занятие и уделите время родным и друзьям.

Дева

Ретроградный Меркурий вам в этот раз не станет другом, приготовьтесь к напряженным дням. Могут быть проблемы с транспортом, поездками, техникой, повышенная конфликтность и риск травм.

Но справиться с такими днями будет не сложно - ограничьте свои передвижения, будьте аккуратны, бдительны и не впутывайтесь в различные ссоры и конфликты.

Весы

Вас ждет приятная неделя. Но настроение могут подпортить люди, которые вам не очень нравятся. Это могут быть неприятные разговоры, косые взгляды, проблемы в коммуникации или в отношениях.

Не позволяйте другим людям контролировать вашу жизнь и настроение. Держите себя в руках и не сворачивайте со своего пути.

Скорпион

Соблюдайте осторожность во всех сферах, которые могут затронут вашу репутацию. Не стоит брать в долг или давать кому-то собственные деньги.

Есть риск столкновения с каким-то человеком - это может быть неприятный разговор, неожиданная встреча с человеком, которого вы не хотите видеть или кто-то влезет в ваши дела. Остальные сферы жизни вас будут радовать, особенно все, что связано с творчеством.

Стрелец

Меркурий может поставить Стрельцам палки в колеса. Будьте готовы к мелким неурядицам на работе, с документами. В целом - многие темы в вашей жизни начнут тормозить.

Но есть шанс исполнения какого-то вашего желания, поэтому все эти проблемы уйдут на второй план. А еще вас ждет приятный сюрприз в личной жизни.

Козерог

Постарайтесь в ближайшие дни не связываться с тайнами, особенно с теми, которые не касаются вас лично. Даже если они выглядят очень привлекательно и интригующе. Поверьте, проблем от этого будет больше, чем удовольствия.

Осторожнее будьте во время работы с группами - могут быть конфликты. Уделите свое внимание личным отношениям с людьми, с детьми, с членами семьи.

Водолей

Ваше настроение в ближайшие дни будет отпугивать людей. Поэтому старайтесь держать себя в руках, иначе вы пропустите все шансы этой недели. А их будет достаточно - особенно в личной сфере.

У вас есть возможность достигнуть взаимопонимания с коллегами по работе, деловыми партнерами, друзьями и объектами ваших чувств и симпатий.

Рыбы

Ретроградный Меркурий вам помехой не станет и дела будут идти хорошо во всех сферах - финансовой, коммуникация с людьми, поездки и в личных отношениях.

У вас есть шансы продвигать свою работу и получить отличную рекламу, заслужить репутацию. Проявите изобретательность и гибкость в общении с противоположным полом - это сгладить споры.