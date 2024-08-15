Ретроградный Меркурий подарит радость только пяти знакам Зодиака. Что принесет этот период

15 августа ретроградный Меркурий, известный как источник проблем и трудностей, переходит в знак Льва. И это может доставить как радость, так и неудачи. И оказалось, что в период этого ретрограда повезет представителям пяти знаков Зодиака.

Астролог Екатерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала, кому ждать чуда, а кому стоит быть особенно внимательным.

"15 августа ретроградный Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, возвращается в знак Льва️", - рассказала Соловьева.

Важно учесть, отмечает астролог, что сейчас появляется хороший шанс, чтобы переосмыслить, переделать, исправить ситуации, которые происходили в вашей жизни в период примерно с середины июля.

"Пятый знак Зодиака - нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы. Здесь Меркурий будет находиться до 9 сентября 2024 года", - отметила Соловьева.

Ретроградный Меркурий в августе - кому повезет (иллюстрация: freepik.com)

Его положительное влияние в период с 15 августа по 9 сентября ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Овен️

Лев️

Стрелец

Близнецы️

Весы️.

Но повезет не всем. Астролог предупредила, что представителям трех знаков Зодиака следует быть особенно внимательными. Речь идет о:

Скорпионах

Тельцах

Водолеях.

"В этот период можно эффективно корректировать и исправлять ситуации, касающиеся детей, романтических отношений, хобби, творчества, азарта, публичных выступлений, шоу-бизнеса, предметов роскоши", - добавила Соловьева.

Изменения, которые приносит ретроградный Меркурий, могут затронуть процессы, связанные с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе техники или автомобилей. Также это повлияет на важные командировки.

А вот людям, работающим в сферах спорта и искусства, отметила астролог, может повезти. У них начинается благоприятный период.