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Цей колір принесе успіх 15 серпня. Астролог назвала головні заборони цього дня й дала корисні поради

Четвер 15 серпня 2024 08:25
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Цей колір принесе успіх 15 серпня. Астролог назвала головні заборони цього дня й дала корисні поради Що заборонено робити 15 серпня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що в четвер слід враховувати вплив не тільки ретроградного Меркурія, а ще й Юпітера - планети "великого щастя". І є певні кольори, які допоможуть схопити птаха успіху за хвіст.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова склала прогноз на 15 серпня й назвала декілька корисних порад.

Прогноз астропогоди на 15 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів тощо", - наголосила астролог.

"Непродумане використання енергій дня може викликати біль у тілі. До 18:07 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень", - додала вона.

Разом з тим, пояснила Соловйова, о 18:07 починається один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі людини просинаються потужні сили. І якщо не вміти керувати ними, вважає експерт, можна нашкодити собі та своєму здоров'ю.

"Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності.
Потрібна підвищена обережність у справах, доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення", - наголосила астролог.

"Беріться за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до кінця. Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим", - також розповіла вона.

Яким знакам Зодіаку невдовзі пощастить (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на 15 серпня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на четвер

"15 серпня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і чудових можливостей. Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - розповіла Соловйова.

Ви можете збалансувати юпітеріанські енергії, якщо будете використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори.

Через загальний фон доби, наголошує астролог, краще не розпочинати нові справи, пов'язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо.

"Це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора", - зазначила Соловйова.

Нагадаємо, раніше було названо знаки Зодіаку, в яких скоро зміниться життя.

Окрім цього, вже з'явився Таро-гороскоп на 15 серпня.

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