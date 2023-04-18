Ретроградний Меркурій: коли почнеться і що робити не можна

Ретроградний Меркурій відвідає нас одразу після сонячного затемнення та частина напруженого періоду збігатиметься з коридором затемнень. Свій рух ця планета почне 21 квітня, і задкуватиме він до 15 травня 2023 року.
За що відповідає Меркурій та як позначиться на житті людей його ретроградний рух – читайте у матеріалі Styler.
Насправді планета Меркурій продовжуватиме рухатися своєю траєкторією, але з'явиться ілюзія, що вона почала задкувати - таке астрономічне явище називають ретроградністю.
Зазвичай Меркурій у такому русі перебуває кілька разів на рік - у середньому близько трьох тижнів поспіль.
Однак астрологи вже котрий рік відзначають, що в періоди ретроградного Меркурія відбиваються на житті людей.
Відбуваються різні складні ситуації та катаклізми, у людей починають гальмувати справи, розуміння з близькими порушується, виникають проблеми у різних сферах життя.
Меркурій пов'язаний зі спілкуванням та інтелектом, переговорами, отриманням та передачею інформації, з документами, з навчанням, поїздками, торгівлею. Ще ця планета сильно відбивається на родинних та любовних зв'язках, на взаєморозумінні. Вона впливає на думки, мовлення та прийняття рішень.
Саме тому в періоди ретроградного Меркурія всі ці сфери починають гальмувати, з'являються всілякі перешкоди, уповільнюються процеси, а рівень сприйняття та розуміння один одного сильно знижується.
У дні ретроградного Меркурія можуть бути такі проблеми:
Варто дуже обережно проводити будь-які фінансові операції – грошові вкладення, інвестиції, перекази коштів, розрахунки. Не варто брати кредити, у борг, давати гроші у борг. Не варто робити угоди купівлі-продажу нерухомості або авто.
Обережність необхідна з будь-якими предметами, які швидко спалахують.
Якщо є можливість перенести подорожі – варто це зробити. Або хоча б не планувати на перші та останні дні періоду.
Не можна ухвалювати поспішні та необдумані рішення, братися за нові проєкти, переходити на нову роботу.
Небажано з'ясовувати стосунки, провокувати сварки, починати суперечки.
Не варто укладати договори - від важливих угод до укладання шлюбу.
До речі, раніше ми розповідали про те, які дати у квітні 2023 року будуть найнебезпечнішими.
А також ми писали про те, коли очікується гібридне сонячне затемнення та розпочнеться коридор затемнень.