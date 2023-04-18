Снова Ретроградный Меркурий: когда начнется и что делать нельзя

Почему Меркурий ретроградный

На самом деле, планета Меркурий будет продолжать двигаться по своей траектории, но появится иллюзия, что она начала пятиться - такое астрономическое явление называют ретроградностью.

Обычно Меркурий в таком движение находится несколько раз в году - в среднем около трех недель подряд.

Однако астрологи уже который год отмечают, что в периоды ретроградного Меркурия отражаются на жизни людей.

Происходят различные сложные ситуации и катаклизмы, у людей начинают тормозить дела, понимание с близкими нарушается, возникают проблемы в разных сферах жизни.

За что отвечает планета Меркурий

Меркурий связан с общением и интеллектом, переговорами, получением и передачей информации, с документами, с обучением, поездками, торговлей. Еще эта планета сильно отражается на родственных и любовных связях, на взаимопонимании. Она влияет на мнения, речь и принятие решений.

Именно поэтому в периоды ретроградного Меркурия все эти сферы начинают тормозить, появляются всевозможные препятствия, замедляются процессы, а уровень восприятия и понимания друг друга сильно снижается.

Как Меркурий может повлиять на нас

В дни ретроградного Меркурия могут быть такие проблемы:

Задержки с транспортом, забастовки, аварии, внезапные ремонты

Проблемы в обучении, ошибки

Путаница с цифрами, в документации, ошибки в договорах, документы

Неприятности в технической сфере и коммуникации

Люди становятся рассеяны, забывчивы, замедляется скорость обработки информации

Возникают неожиданные ситуации при взаимодействии с другими людьми

Люди и ситуации из прошлого начинают возвращаться, могут быть повторения

Активизируются мошенники, а люди склонны быть более доверчивыми

Люди с психическими отклонениями становятся более активными

Могут быть ссоры, конфликты, бессмысленное выяснение отношений

Возникают проблемы в понимании друг друга и высказывании своих мыслей

Количество природных катастроф и ДТП возрастает

У людей начинают проявляться самые негативные черты характера

Что нельзя делать в дни ретроградного Меркурия

Стоит очень осторожно проводить любые финансовые операции - денежные вложения, инвестиции, переводы средств, расчеты. Не стоит брать кредиты, в долг, давать деньги в долг. Не стоит совершать сделки купли-продажи недвижимости или авто.

Осторожность необходима с любыми предметами, которые быстро загораются.

Если есть возможность перенести путешествия - стоит это сделать. Или хотя бы не планировать на первые и последние дни периода.

Нельзя принимать поспешные и необдуманные решения, браться за новые проекты, переходить на новую работу.

Нежелательно выяснять отношения, провоцировать ссоры, затевать споры.

Не стоит заключать договора - от важных сделок до заключения брака.

А что можно делать во время ретроградного Меркурия