Снова Ретроградный Меркурий: когда начнется и что делать нельзя

Ретроградный Меркурий посетит нас сразу после солнечного затмения и часть напряженного периода совпадет с коридором затмений. Свое движение эта планета начнет 21 апреля, и пятиться он будет до 15 мая 2023 года.
За что отвечает Меркурий и как отразится на жизни людей его ретроградное движение - читайте в материале Styler.
На самом деле, планета Меркурий будет продолжать двигаться по своей траектории, но появится иллюзия, что она начала пятиться - такое астрономическое явление называют ретроградностью.
Обычно Меркурий в таком движение находится несколько раз в году - в среднем около трех недель подряд.
Однако астрологи уже который год отмечают, что в периоды ретроградного Меркурия отражаются на жизни людей.
Происходят различные сложные ситуации и катаклизмы, у людей начинают тормозить дела, понимание с близкими нарушается, возникают проблемы в разных сферах жизни.
Меркурий связан с общением и интеллектом, переговорами, получением и передачей информации, с документами, с обучением, поездками, торговлей. Еще эта планета сильно отражается на родственных и любовных связях, на взаимопонимании. Она влияет на мнения, речь и принятие решений.
Именно поэтому в периоды ретроградного Меркурия все эти сферы начинают тормозить, появляются всевозможные препятствия, замедляются процессы, а уровень восприятия и понимания друг друга сильно снижается.
В дни ретроградного Меркурия могут быть такие проблемы:
Стоит очень осторожно проводить любые финансовые операции - денежные вложения, инвестиции, переводы средств, расчеты. Не стоит брать кредиты, в долг, давать деньги в долг. Не стоит совершать сделки купли-продажи недвижимости или авто.
Осторожность необходима с любыми предметами, которые быстро загораются.
Если есть возможность перенести путешествия - стоит это сделать. Или хотя бы не планировать на первые и последние дни периода.
Нельзя принимать поспешные и необдуманные решения, браться за новые проекты, переходить на новую работу.
Нежелательно выяснять отношения, провоцировать ссоры, затевать споры.
Не стоит заключать договора - от важных сделок до заключения брака.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие даты в апреле 2023 года будут самыми опасными.
А также мы писали о том, когда ожидается гибридное солнечное затмение и начнется коридор затмений.