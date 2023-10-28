Ретро-іграшка за 30 тисяч: як виглядає стара машинка, за якою "полюють" антиквари

Як виглядає ретро-машинка за десятки тисяч гривень

Продавець із Харкова розповів, що іграшку, яку він вирішив продати, було зроблено у 1943 році. Маленька залізна вантажівка виготовлена з металу.

Стара іграшка (фото: violity.com)

Іграшка збереглася у задовільному стані. 30-сантиметрова машинка почала іржавіти, фарба облізла. А деякі деталі просто деформувалися через час та корозію.

Як виглядає стара іграшка (фото: violity.com)

Продавець показав, як виглядає машинка з різних боків. Навряд чи така "моделька" придатна для того, щоб зараз їй грали діти. Однак подібні лоти виставляють на аукціони не для малюків, а для антикварів, що колекціонують старі речі.

Іграшка за десятки тисяч (фото: violity.com)

Свій лот продавець оцінив у 27 тисяч гривень. Власник зазначив, що іграшка продається за фіксованою ціною. Знижувати вартість він не планує, торгуватись чоловік відмовився.

Нині за продажем іржавої іграшки слідкує вже кілька людей. Подібні лоти нерідко з'являються на аукціонах і часто знаходять нових власників, котрі готові платити за такі машинки десятки тисяч.