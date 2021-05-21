В ресторане Киева произошел "адский" пожар (видео)

Отмечается, что пламя полностью охватило заведение и его было видно за несколько километров. На место ЧП прибыли спасатели и пожарные. Вся информация уточняется.

В Киеве ночью загорелся ресторан

В то же время в самом ГСЧС официальной информации по поводу пожара пока не опубликовали.

В Киеве на Позняках горел ресторан (фото: Вартові Еспрессо)

В комментариях к видео пользователи отметили, что теперь ясно, куда ехали пожарные 20 минут.