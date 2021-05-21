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В ресторане Киева произошел "адский" пожар (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве в ночь на 21 мая загорелся ресторан. Заведение общественного питания под названием "Кара-кум" находится на улице Срибнокильской на Позняках.

Об этом сообщается на видео Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что пламя полностью охватило заведение и его было видно за несколько километров. На место ЧП прибыли спасатели и пожарные. Вся информация уточняется.

В Киеве ночью загорелся ресторан

В то же время в самом ГСЧС официальной информации по поводу пожара пока не опубликовали.

В Киеве на Позняках горел ресторан (фото: Вартові Еспрессо)

В комментариях к видео пользователи отметили, что теперь ясно, куда ехали пожарные 20 минут.

  • Теперь понятно, куда пожарка 20 мин назад ехала...
  • Двигают конкурентов? Были предложение подарить землю? Ждём попытку построить новый домик на 25-30 этажей???
  • Что же теперь, вендетта? Ждем теперь жареную пиццу!

Как мі ранее писали, в Ивано-Франковске загорелось складское помещение в районе аэропорта. Дым от пожара біло видно за десятки километров. Спасатели ликвидировали возгорание.

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