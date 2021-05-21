У ресторані Києва сталася "пекельна" пожежа (відео)

У Києві в ніч на 21 травня загорівся ресторан. Заклад громадського харчування під назвою "Кара-кум" знаходиться на вулиці Срібнокільській на Позняках.
Про це повідомляється на відео Київ Оперативний в Facebook.
Зазначається, що полум'я повністю охопило заклад і його було видно за кілька кілометрів. На місце НП прибули рятувальники і пожежники. Вся інформація уточнюється.
У Києві вночі загорівся ресторан
У той же час в самому ДСНС офіційної інформації з приводу пожежі поки не опублікували.
У коментарях до відео користувачі відзначили, що тепер ясно, куди їхали пожежники 20 хвилин.
Як ми раніше писали, в Івано-Франківську загорілося складське приміщення в районі аеропорту. Дим від пожежі видно за десятки кілометрів. Рятувальники ліквідували загоряння.