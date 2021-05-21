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У ресторані Києва сталася "пекельна" пожежа (відео)

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 08:43
У ресторані Києва сталася "пекельна" пожежа (відео) У Києві вночі загорівся ресторан (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві в ніч на 21 травня загорівся ресторан. Заклад громадського харчування під назвою "Кара-кум" знаходиться на вулиці Срібнокільській на Позняках.

Про це повідомляється на відео Київ Оперативний в Facebook.

Зазначається, що полум'я повністю охопило заклад і його було видно за кілька кілометрів. На місце НП прибули рятувальники і пожежники. Вся інформація уточнюється.

У Києві вночі загорівся ресторан

У той же час в самому ДСНС офіційної інформації з приводу пожежі поки не опублікували.

У ресторані Києва сталася &quot;пекельна&quot; пожежа (відео)У ресторані Києва сталася &quot;пекельна&quot; пожежа (відео)У Києві на Позняках горів ресторан (фото: Вартові Еспресо)

У коментарях до відео користувачі відзначили, що тепер ясно, куди їхали пожежники 20 хвилин.

  • Тепер зрозуміло, куди пожежка 20 хв тому їхала...
  • Рухають конкурентів? Були пропозиція подарувати землю? Чекаємо спробу побудувати новий будиночок на 25-30 поверхів???
  • Що ж тепер, вендетта? Чекаємо тепер смажену піцу!

Як ми раніше писали, в Івано-Франківську загорілося складське приміщення в районі аеропорту. Дим від пожежі видно за десятки кілометрів. Рятувальники ліквідували загоряння.

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