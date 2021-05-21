У ресторані Києва сталася "пекельна" пожежа (відео)

У Києві в ніч на 21 травня загорівся ресторан. Заклад громадського харчування під назвою "Кара-кум" знаходиться на вулиці Срібнокільській на Позняках.

Про це повідомляється на відео Київ Оперативний в Facebook.

Зазначається, що полум'я повністю охопило заклад і його було видно за кілька кілометрів. На місце НП прибули рятувальники і пожежники. Вся інформація уточнюється.

У Києві вночі загорівся ресторан

У той же час в самому ДСНС офіційної інформації з приводу пожежі поки не опублікували.

У Києві на Позняках горів ресторан (фото: Вартові Еспресо)

У коментарях до відео користувачі відзначили, що тепер ясно, куди їхали пожежники 20 хвилин.