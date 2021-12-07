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Ресторан в Виннице попал в языковой скандал: отказались обслуживать на украинском и "постебались" над клиентом

Новина українською →
Винница, Вторник 07 декабря 2021 09:26
Ресторан в Виннице попал в языковой скандал: отказались обслуживать на украинском и "постебались" над клиентом В Виннице ресторан попал в языковой скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Виннице ресторан итальянской кухни Pasta e Vino - Piazza Beatrice попал в языковой скандал.

Об этом на Facebook сообщила Юлия Рюхова, которая была с мужем в данном заведении.

С чего начался скандал

Неприятный инцидент начался с того, что мужа Юлии официант отказался обслуживать на государственном языке и сказал, что "это его конституционное право". Администратор заведения начала оправдывать сотрудника, мол, он из Донецка.

"Администратор, которую позвал Михаил, пыталась оправдать официанта. Сказала, что он из Донецка. Правда, непонятно почему это позволяет ему нарушать украинское законодательство. Михаил написал отзыв в гугле о сложившейся ситуации. И есть ответ от владельца заведения. Именно здесь нам нагрубили второй раз", - рассказала Юлия.

Речь идет об отзыве, который написал в Google Михаил. Он пожаловался, что его отказались обслужить на украинском. Вместо извинений владельцы ресторана посоветовали Михаилу переходить на итальянский, ведь они итальянский ресторан.

Ресторан в Виннице попал в языковой скандал: отказались обслуживать на украинском и &quot;постебались&quot; над клиентом

Скриншот (facebook.com/yuliia.riukhova)

Ресторан прокомментировал ситуацию

Вскоре после публикации поста руководство ресторана появилось в комментариях. И объяснило свою позицию. На украинском языке.

"Добрый день, Юлия! Мы полностью разделяем Ваши убеждения и описанное выше. Нам досадно, что этот инцидент имел место. Конечно же, мы уделим дополнительное внимание этому вопросу и убеждены, что больше такого не произойдет. Мы очень просим не оценивать работу команды по этой досадной ситуации, которую допустил наш официант, в силу своих личных убеждений, никак не относящихся к принципам работы команды Pasta e Vino", - сказано в сообщении.

Интересно, что за свой "стеб" над клиентом в отзывах на Google заведение не извинилось.

Ресторан в Виннице попал в языковой скандал: отказались обслуживать на украинском и &quot;постебались&quot; над клиентом

Интересно, что немного позже на своей странице в Facebook ресторан продолжает "гнуть свою линию" и вместо извинений пишет неоднозначные тексты.

Ресторан в Виннице попал в языковой скандал: отказались обслуживать на украинском и &quot;постебались&quot; над клиентом

Как мы ранее писали, в Харькове владелец заведения попал в языковой скандал: "я живу в Украине, к сожалению" .

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