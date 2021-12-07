Ресторан в Виннице попал в языковой скандал: отказались обслуживать на украинском и "постебались" над клиентом

Об этом на Facebook сообщила Юлия Рюхова , которая была с мужем в данном заведении.

С чего начался скандал

Неприятный инцидент начался с того, что мужа Юлии официант отказался обслуживать на государственном языке и сказал, что "это его конституционное право". Администратор заведения начала оправдывать сотрудника, мол, он из Донецка.

"Администратор, которую позвал Михаил, пыталась оправдать официанта. Сказала, что он из Донецка. Правда, непонятно почему это позволяет ему нарушать украинское законодательство. Михаил написал отзыв в гугле о сложившейся ситуации. И есть ответ от владельца заведения. Именно здесь нам нагрубили второй раз", - рассказала Юлия.

Речь идет об отзыве, который написал в Google Михаил. Он пожаловался, что его отказались обслужить на украинском. Вместо извинений владельцы ресторана посоветовали Михаилу переходить на итальянский, ведь они итальянский ресторан.

Скриншот (facebook.com/yuliia.riukhova)

Ресторан прокомментировал ситуацию

Вскоре после публикации поста руководство ресторана появилось в комментариях. И объяснило свою позицию. На украинском языке.

"Добрый день, Юлия! Мы полностью разделяем Ваши убеждения и описанное выше. Нам досадно, что этот инцидент имел место. Конечно же, мы уделим дополнительное внимание этому вопросу и убеждены, что больше такого не произойдет. Мы очень просим не оценивать работу команды по этой досадной ситуации, которую допустил наш официант, в силу своих личных убеждений, никак не относящихся к принципам работы команды Pasta e Vino", - сказано в сообщении.

Интересно, что за свой "стеб" над клиентом в отзывах на Google заведение не извинилось.

Интересно, что немного позже на своей странице в Facebook ресторан продолжает "гнуть свою линию" и вместо извинений пишет неоднозначные тексты.