Ресторан у Вінниці потрапив у мовний скандал: відмовилися обслуговувати українською і "постібалися" над клієнтом

Про це на Facebook повідомила Юлія Рюхова , яка була з чоловіком в даному закладі.

З чого почався скандал

Неприємний інцидент почався з того, що чоловіка Юлії офіціант відмовився обслуговувати державною мовою і сказав, що "це його конституційне право". Адміністратор закладу почала виправдовувати співробітника, мовляв, він з Донецька.

"Адміністратор, яку покликав Михайло, намагалася виправдати офіціанта. Сказала, що він з Донецька. Щоправда, незрозуміло чому це дозволяє йому порушувати українське законодавство. Михайло написав відгук в гуглі про ситуацію, що склалася. І є відповідь від власника закладу. Саме тут нам нагрубили вдруге", - розповіла Юлія.

Йдеться про відгук, який написав у Google Михайло. Він поскаржився, що його відмовилися обслужити українською. Замість вибачень власники ресторану порадили Михайлу переходити на італійську, адже вони італійський ресторан.

Скріншот (facebook.com/yuliia.riukhova)

Ресторан прокоментував ситуацію

Незабаром після публікації поста керівництво ресторану з'явилося в коментарях. І пояснило свою позицію. Українською мовою.

"Добрий день, Юлія! Ми повністю поділяємо ваші переконання і описане вище. Нам прикро, що цей інцидент мав місце. Звичайно ж, ми приділимо додаткову увагу цьому питанню і переконані, що більше такого не станеться. Ми дуже просимо не оцінювати роботу команди по цій прикрій ситуації, яку допустив наш офіціант, в силу своїх особистих переконань, які ніяк не відносяться до принципів роботи команди Pasta e Vino", - сказано в повідомленні.

Цікаво, що за свій "стьоб" над клієнтом у відгуках на Google заклад не вибачився.

Цікаво, що трохи пізніше на своїй сторінці в Facebook ресторан продовжує "гнути свою лінію" і замість вибачень пише неоднозначні тексти.