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Решетник показал разрушенный дворец культуры в Николаеве, где выступал еще школьником: "сердце разрывается"

Оккупанты уничтожили дом культуры в Николаеве (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Украинский телеведущий Григорий Решетник, который родом из Николаева, показал кадры разрушений в родном городе после ракетной атаки россиян.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото и видео места, с которым у него связано много воспоминаний из детства и юности - а теперь там одни руины.

Напомним, утром вторника, 5 июля, российские оккупанты обстреляли ракетами город Николаев. В том числе вражеские ракеты уничтожили одно из главных культурных сооружений города - Дом культуры "Корабельный".

Бессменный ведущий "Холостяка" показал кадры здания до и после прихода "русского мира" и признался, что его сердце просто разрывается.

"Николаев… Мой родненький… На сцене этого зала я когда-то выступал еще школьником. А сегодня он разрушен оккупантами. Сердце болит и разрывается, ведь это память, воспоминания, такое родное и незаменимое… Детство и юность",
- поделился Решетник.

В Николаеве ракетным ударом уничтожили Дом культуры (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Он добавил, что как бы сложно нам не было, мы обязаны победить.

"И мы это сделаем - непременно!!! Ради нашего независимого будущего", - уверен Григорий.

Напомним, ранее ведущий Андрей Бедняков рассказал, что оккупанты "освободили" его от квартиры в Мариуполе - дом сгорел после попадания ракеты.

А также Игорь Кондратюк показал печальное и жуткое видео из села в Херсонской области, где он вырос. Его уничтожали российские военные снарядами, хотя самих солдат здесь не было.

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