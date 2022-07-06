Решетник показав зруйнований палац культури в Миколаєві, де виступав ще школярем: "серце розривається"

Нагадаємо, вранці вівторка, 5 липня, російські окупанти обстріляли ракетами місто Миколаїв. У тому числі ворожі ракети знищили одну з головних культурних споруд міста - Будинок культури "Корабельний".

Беззмінний ведучий "Холостяка" показав кадри будівлі до і після приходу "русского міра" і зізнався, що його серце просто розривається.

"Миколаїв... Мій рідненький... на сцені цього залу я колись виступав ще школярем. А сьогодні він зруйнований окупантами. Серце болить і розривається, адже це пам'ять, спогади, таке рідне і незамінне... Дитинство та юність",

- поділився Решетник.

У Миколаєві ракетним ударом знищили будинок культури (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Він додав, що як би складно нам не було, ми зобов'язані перемогти.

"І ми це зробимо - неодмінно!!! Заради нашого незалежного майбутнього", - упевнений Григорій.