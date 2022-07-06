Решетник показал разрушенный дворец культуры в Николаеве, где выступал еще школьником: "сердце разрывается"

Украинский телеведущий Григорий Решетник, который родом из Николаева, показал кадры разрушений в родном городе после ракетной атаки россиян.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото и видео места, с которым у него связано много воспоминаний из детства и юности - а теперь там одни руины.

Напомним, утром вторника, 5 июля, российские оккупанты обстреляли ракетами город Николаев. В том числе вражеские ракеты уничтожили одно из главных культурных сооружений города - Дом культуры "Корабельный".

Бессменный ведущий "Холостяка" показал кадры здания до и после прихода "русского мира" и признался, что его сердце просто разрывается.

"Николаев… Мой родненький… На сцене этого зала я когда-то выступал еще школьником. А сегодня он разрушен оккупантами. Сердце болит и разрывается, ведь это память, воспоминания, такое родное и незаменимое… Детство и юность",

- поделился Решетник.

В Николаеве ракетным ударом уничтожили Дом культуры (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Он добавил, что как бы сложно нам не было, мы обязаны победить.

"И мы это сделаем - непременно!!! Ради нашего независимого будущего", - уверен Григорий.