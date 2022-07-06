Решетник показав зруйнований палац культури в Миколаєві, де виступав ще школярем: "серце розривається"
Український телеведучий Григорій Решетник, який родом з Миколаєва, показав кадри руйнувань в рідному місті після ракетної атаки росіян.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото і відео місця, з яким у нього пов'язано багато спогадів з дитинства і юності - а тепер там одні руїни.
Нагадаємо, вранці вівторка, 5 липня, російські окупанти обстріляли ракетами місто Миколаїв. У тому числі ворожі ракети знищили одну з головних культурних споруд міста - Будинок культури "Корабельний".
Беззмінний ведучий "Холостяка" показав кадри будівлі до і після приходу "русского міра" і зізнався, що його серце просто розривається.
"Миколаїв... Мій рідненький... на сцені цього залу я колись виступав ще школярем. А сьогодні він зруйнований окупантами. Серце болить і розривається, адже це пам'ять, спогади, таке рідне і незамінне... Дитинство та юність",
- поділився Решетник.
У Миколаєві ракетним ударом знищили будинок культури (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Він додав, що як би складно нам не було, ми зобов'язані перемогти.
"І ми це зробимо - неодмінно!!! Заради нашого незалежного майбутнього", - упевнений Григорій.
Нагадаємо, раніше ведучий Андрій Бєдняков розповів, що окупанти "звільнили" його від квартири в Маріуполі - будинок згорів після попадання ракети.
А також Ігор Кондратюк показав сумне і моторошне відео з села в Херсонській області, де він виріс. Його знищували російські військові снарядами, хоча самих солдатів тут не було.