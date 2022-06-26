Все решения придется принимать быстро: гороскоп для всех знаков Зодиака с 27 июня по 3 июля

Овен

На этой недели Овны будут демонстрировать миру свои самые лучшие и худшие качества. Может быть переизбыток эмоций и демонстрация агрессии, а могут быть проявления добродушия и отзывчивости. Самое важное - стараться не проявлять негатива по отношению к другим людям.

Телец

Большой проблемой на этой неделе станут завистники и недоброжелатели, которые активируются со вторника и начнут ставить палки в колеса. Но Тельцам стоит получать удовольствие от мелких радостей и уметь их замечать. И сил хватит, чтобы добиться успеха в любой сфере.

Близнецы

Неделя у Близнецов станет очень непредсказуемой. Придется быстро реагировать на события, времени подумать просто не будет. Постарайтесь оставаться в тонусе, занимайтесь медитацией, физическими упражнениями и не реагируйте на негатив. А в конце недели смените обстановку.

Рак

Вам придется побороть свое желание бездействовать. Понадобится вся ваша максимальная продуктивность, чтобы справиться с неурядицами на работе. Иначе проблемы будут накапливаться, а настроение гаснуть. Избавьтесь от мусора в душе: обид, ран и неприятных воспоминаний. Не принимайте спонтанные решения и не рискуйте.

Лев

Обходите стороной все, что может украсть вашу жизненную энергию и хорошее настроение. Вам понадобится больше расчетливости, хитрости и умения планировать дела заранее. Спонтанность может привести к шквалу фиаско и проблем. Избегайте многозадачности.

Дева

Сфокусируйтесь на внутренних проблемах и собственной душе. Постарайтесь избавиться от лишних переживаний и не совершайте поступки, которые могут испортить вам репутацию. В личных отношениях и делах возможны препятствия, двигаться станет сложнее. Но не отказывайтесь от своих целей, просто будьте внимательнее и осторожнее.

Весы

Планеты ослабят ваши силы, лишат радости и желания помогать другим. Не отклоняйтесь от стандартного распорядка дня, не пытайтесь придумать что-то новое или реанимировать что-то старое. Двигайтесь в своем темпе и заканчивайте то, что начали ранее. Откажитесь от расширений во всех сферах жизни - толку будет немного, а энергия уйдет.

Скорпион

Спокойное течение недели могут нарушить семейные споры. Могут быть стрессовые ситуации на работе. Возможно, Скорпионам придется решать какую-то задачу и выбор нужно будет делать важный и быстрый. Опирайтесь на здравый смысл, советы мудрых людей, а не на интуицию.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам нельзя ничего терять - потерянное никогда к вам не вернется. И речь не только о материальных ценностях и личных вещах, еще и о любви, дружбе и свободе. Небольшая ссора с близким человеком может поставить крест на общении в будущем. Мимолетное обещание лишит свободного времени. Но есть шанс узнать свое будущее.

Козерог

Направьте вектор своих мыслей в сторону оптимизма и научитесь проще смотреть на неприятности и проблемы. Любовь победит все плохое - болезни, проблемы, уныние и депрессию. Демонстрируйте близким людям свою заботу и будьте готовы прийти на помощь в трудную минуту.

Водолей

Со вторника энтузиазм и желание работать могут исчезнуть. Неделя подходит для урегулирования разногласий дома и на работе. Займитесь юридическими вопросами, сходите на шопинг. В критической ситуации доверьтесь чутью - интуиция вас не подведет. Все проблемы и неурядицы рассматривайте как шахматную партию и думать над каждым следующим ходом.

Рыбы

Неделя будет непростая, и негативные события начнут происходить регулярно. Не унывайте и не бейте тревогу раньше времени. Помните, что приятные жизненные изменения начинаются с малого. Начните действовать, если хотите что-то изменить в жизни и тогда этот период станет плодотворным.