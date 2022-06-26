Всі рішення доведеться приймати швидко: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 27 червня по 3 липня

Овен

Цього тижня Овни демонструватимуть світові свої найкращі та найгірші якості. Може бути надлишок емоцій і демонстрація агресії, а можуть бути прояви добродушності та чуйності. Найважливіше - намагатися не проявляти негативу стосовно інших людей.

Телець

Великою проблемою на цьому тижні стануть заздрісники та недоброзичливці, які активуються з вівторка і почнуть ставити палиці в колеса. Але Тельцям варто отримувати задоволення від дрібних радощів і вміти їх помічати. І сил вистачить, щоб домогтися успіху в будь-якій сфері.

Близнюки

Тиждень у Близнюків стане дуже непередбачуваним. Доведеться швидко реагувати на події, часу подумати просто не буде. Постарайтеся залишатися в тонусі, займайтеся медитацією, фізичними вправами та не реагуйте на негатив. А в кінці тижня змініть обстановку.

Рак

Вам доведеться побороти своє бажання не діяти. Знадобиться вся ваша максимальна продуктивність, щоб впоратися з негараздами на роботі. Інакше проблеми будуть накопичуватися, а настрій гаснути. Позбавтеся від сміття в душі: образ, ран і неприємних спогадів. Не приймайте спонтанні рішення і не ризикуйте.

Лев

Обходьте стороною все, що може вкрасти вашу життєву енергію і гарний настрій. Вам знадобиться більше розважливості, хитрості та вміння планувати справи заздалегідь. Спонтанність може призвести до шквалу фіаско і проблем. Уникайте багатозадачності.

Діва

Сфокусуйтеся на внутрішніх проблемах і власної душі. Постарайтеся позбутися від зайвих переживань і не робіть вчинки, які можуть зіпсувати вам репутацію. В особистих відносинах і справах можливі перешкоди, рухатися стане складніше. Але не відмовляйтеся від своїх цілей, просто будьте уважнішими та обережніше.

Терези

Планети послаблять ваші сили, позбавлять радості та бажання допомагати іншим. Чи не відхиляйтеся від стандартного розпорядку дня, не намагайтеся придумати щось нове або реанімувати щось старе. Рухайтеся у своєму темпі та закінчуйте те, що почали раніше. Відмовтеся від розширень у всіх сферах життя - толку буде небагато, а енергія піде.

Скорпіон

Спокійний перебіг тижня можуть порушити сімейні суперечки. Можуть бути стресові ситуації на роботі. Можливо, Скорпіонам доведеться розв'язувати якусь задачу і вибір потрібно буде робити важливий і швидкий. Спирайтеся на здоровий глузд, поради мудрих людей, а не на інтуїцію.

Стрілець

На цьому тижні Стрільцям не можна нічого втрачати - втрачене ніколи до вас не повернеться. І мова не тільки про матеріальні цінності та особисті речі, ще й про любов, дружбу і свободу. Невелика сварка з близькою людиною може поставити хрест на спілкуванні в майбутньому. Швидкоплинна обіцянка позбавить вільного часу. Але є шанс дізнатися про своє майбутнє.

Козоріг

Направте вектор своїх думок в сторону оптимізму і навчитеся простіше дивитися на неприємності та проблеми. Любов переможе все погане - хвороби, проблеми, зневіру і депресію. Демонструйте близьким людям свою турботу і будьте готові прийти на допомогу в скрутну хвилину.

Водолій

З вівторка ентузіазм і бажання працювати можуть зникнути. Тиждень підходить для врегулювання розбіжностей вдома і на роботі. Займіться юридичними питаннями, сходіть на шопінг. У критичній ситуації довіртеся чуттю - інтуїція вас не підведе. Всі проблеми та негаразди розглядайте як шахову партію і думати над кожним наступним ходом.

Риби

Тиждень буде непростий, і негативні події почнуть відбуватися регулярно. Не сумуйте і не бийте тривогу завчасно. Пам'ятайте, що приємні життєві зміни починаються з малого. Почніть діяти, якщо хочете щось змінити в житті й тоді цей період стане плідним.