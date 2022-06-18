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Период будет сложный: для кого из знаков Зодиака июль станет месяцем испытаний

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 07:00
Период будет сложный: для кого из знаков Зодиака июль станет месяцем испытаний Кого из знаков Зодиака ждут испытания в июле (Коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Июль обещает быть спокойным месяцем в астрологической сфере и большинство представителей зодиакального созвездия смогут либо улучшить свои позиции, либо сохранить их на той же позиции, что и раньше. Однако некоторых ждет сложный период в сфере любви.

Кому из знаков Зодиака июль принесет много испытаний и сложностей, рассказали в Meta.

Лев

Семейные Львы должны быть аккуратнее - могут возникнуть серьезные недоразумения с близкими людьми. Постарайтесь распределить свое внимание равномерно - работе, семье и любимому человеку. Пора расставить приоритеты.

Одиноким Львам стоит сбавить темпы, так как в июле чрезмерное увлечение противоположным полом не даст хорошего результата. Поберегите свои нервы и посвятите этот летний месяц себе.

Весы

Если вы не состоите в близких отношениях, то вас ждут сомнения при выборе. Возможно, это будут мысли о том, чтобы взять паузу в поиске партнера или же вам захочется закрутить сразу несколько романов

Постарайтесь не думать слишком долго, так как есть большой риск остаться ни с чем.

Рыбы

Семейным Рыбам придется пережить сложный период - с новой силой вспыхнут старые конфликты. И придется проявить максимум терпения и выдержки, чтобы не скатиться в неприятные конфликты с любимым человеком.

А вот одинокие Рыбы имеют все шансы встретить свою любовь в июле. Но не торопитесь связывать себя узами брака - эти отношения должны пройти проверку на крепость.

Кстати, ранее мы писали о том, кому звезды обещают серьезные перемены в июле.

А также рассказывали о том, кому из знаков Зодиака повезет с финансами в конце июня.

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