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Репутация страны трещит: Забужко высказалась о выборах президента

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 14:44
Репутация страны трещит: Забужко высказалась о выборах президента
Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Оксана Забужко рассказала о том, какие письма получает от иностранных коллег в связи с выборами президента Украины

Оксана Забужко высказалась о выборах президента Украины. Как известно, второй тур выборов пройдет 21 апреля. Повторное голосование назначила Центральная избирательная комиссия, потому что ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов избирателей.

Ситуация, которая возникла в Украине в связи с выборами президента, удивляет многих иностранцев. Об этом знаменитая украинская писательница Оксана Забужко рассказала во время эфира "Свободы Слова" на телеканале ICTV.

"Все основания для высокого уровня тревожности в обществе, безусловно, есть. И да, безусловно – давайте не скрывать этого от себя – сегодня есть риск потерять вот так незаметно государство, которое из-под нас могут выдернуть до конца года, как будто коврик из-под ног. Бесспорно, этот риск существует", - выразила она свое мнение.

По словам Забужко, ее книги переведены в 20 странах мира, и сейчас она регулярно получает письма от иностранных коллег, которые спрашивают ее, что происходит в Украине.

Видео: Оксана Забужко рассказала о противодействии пропаганде (Youtube/ICTV)

"С прошлой недели я получаю массу информации из западных источников, из западных изданий. Получаю сигнал тревожности. И могу сказать, что репутация Украины сейчас трещит. После Майдана, после 2014 года, после отпора, который Украина дала российской агрессии, было очень круто, путешествуя по миру, быть украинкой. Было чувство гордости за свою страну и ощущение уважения, с которым на тебя смотрят как на представительницу своей страны как друзья, так и враги. Сейчас вместо этого есть это чувство страха перед тем, что может произойти", - сказала она.

По ее словам, сейчас отношение к Украине со стороны ряда иностранных экспертов изменилось, и неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше.

"Украина сегодня стала опять в очередной раз на переднем крае глобальной войны. Но мы не должны потерять единство, солидарность, вот это чувство достоинства и гордости быть украинцем. Это именно то, что стало объектом технологий и информационных атак. Мы очень и очень уязвимы сегодня", - подчеркнула Забужко.

Напомним, ранее Оксана Забужко рассказала где поднимается новая волна патриотизма.

Также Забужко рассказала о страшных злодеяниях росскийских спецслужб в Украине.

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