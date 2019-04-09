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Репутація країни тріщить: Забужко висловилася про вибори президента

STYLERЖиття    09.04.2019 - 14:44
Репутація країни тріщить: Забужко висловилася про вибори президента
Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Оксана Забужко розповіла про те, які листи отримує від іноземних колег у зв’язку із виборами президента України

Оксана Забужко висловилася про вибори президента України. Як відомо, другий тур виборів пройде 21 квітня.  Повторне голосування призначила Центральна виборча комісія, бо жоден з кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів виборців.

Ситуація, яка виникла в Україні у зв’язку із виборами президента, дивує багатьох іноземців. Про це знаменита українська письменниця Оксана Забужко розповіла під час ефіру "Свободи Словам" на телеканалі ICTV.

"Всі підстави для високого рівня тривожності у суспільстві, безумовно, є. І так, безумовно – давайте не приховувати цього від себе – сьогодні є ризик втратити ось так непомітно державу, яку з-під нас можуть висмикнути до кінця року, наче килимок з-під ніг. Безперечно, цей ризик існує", - висловила вона свою думку.

За словами Забужко, її книги перекладені у 20 країнах світу, і зараз вона регулярно отримує листи від іноземних колег, які питають її, що відбувається в Україні.

 

Відео: Оксана Забужко розповіла про протидію пропаганді (Youtube/ICTV)

"З минулого тижня я отримую масу інформації із західних джерел, із західних видань. Отримую сигнал тривожності. І можу сказати, що репутація України зараз тріщить. Після Майдану, після 2014 року, після відсічі, яку Україна дала російській агресії, було дуже круто, подорожуючи по світу, бути українкою. Було почуття гордості за свою країну і відчуття поваги, з якою на тебе дивляться як на представницю своєї країни як друзі, так і вороги. Зараз замість цього є ось це почуття остраху перед тим, що може відбутися", - сказала вона.

За її словами, зараз ставлення до України з боку ряду іноземних експертів змінилося, і невідомо, як ситуація розвиватиметься далі.

"Україна сьогодні стала знову в черговий раз на передньому краї глобальної війни. Але ми не маємо втратити єдність,  солідарність, ось це почуття гідності і гордості бути українцем. Це саме те, що стало об’єктом технологій і інформаційних атак. Ми дуже і дуже вразливі сьогодні", - підкреслила Забужко.

Нагадаємо, раніше Оксана Забужко розповіла де піднімається нова хвиля патріотизму.

Також Забужко розповіла про страшні злодіяння російських спецслужб в Україні.

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