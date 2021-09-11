"Репрессии уже нет": нардеп в прямом эфире убеждал подружиться с Лукашенко

Также Шевченко считает, что укрепление обороноспособности ВСУ возле госграницы для защиты от потенциального вторжения российских войск с территории Беларуси - вещь затратная, и может негативно отразиться на экономике.

"То что "Союзное государство" - Беларусь и Россия - уже объединяются, это уже мы просто наблюдаем. Но вопрос очень важный: в этом объединении кто для нас Беларусь - дружественная или враждебная? Если она враждующая, значит готовьтесь выделять деньги на вооружение, укреплять границы, готовьтесь к экономическому кризису", - заявил нардеп.

Скандальный политик, признававшийся в любви к Лукашенко, также раскритиковал принятое парламентом 15 сентября 2020-го постановление, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Шевченко считает, что Рада тогда "поддалась эмоциям" и "подставила весь украинский народ".

"В Беларуси никаких репрессий уже нет!.. И Украина сейчас могла бы стать адвокатом Беларуси в Европе, а Беларусь - адвокатом с Россией", - убеждал нардеп.

Видео: нардеп Евгений Шевченко убеждал Украину подружиться с Александром Лукашенко

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.



Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цена газа для украинцев.



Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".



В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.



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