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"Репрессии уже нет": нардеп в прямом эфире убеждал подружиться с Лукашенко

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Суббота 11 сентября 2021 09:31
"Репрессии уже нет": нардеп в прямом эфире убеждал подружиться с Лукашенко Фото: Евгений Шевченко, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко призвал Украину улучшать отношения с Беларусью, которая собирается создать "Союзное государство" с Россией, оккупировавшей часть территории Украины. По мнению политика, Верховной Раде также стоит признать победу Александра Лукашенко на скандальных прошлогодних выборах президента.

Об этом депутат высказался в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Также Шевченко считает, что укрепление обороноспособности ВСУ возле госграницы для защиты от потенциального вторжения российских войск с территории Беларуси - вещь затратная, и может негативно отразиться на экономике.

"То что "Союзное государство" - Беларусь и Россия - уже объединяются, это уже мы просто наблюдаем. Но вопрос очень важный: в этом объединении кто для нас Беларусь - дружественная или враждебная? Если она враждующая, значит готовьтесь выделять деньги на вооружение, укреплять границы, готовьтесь к экономическому кризису", - заявил нардеп.

Скандальный политик, признававшийся в любви к Лукашенко, также раскритиковал принятое парламентом 15 сентября 2020-го постановление, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Шевченко считает, что Рада тогда "поддалась эмоциям" и "подставила весь украинский народ".

"В Беларуси никаких репрессий уже нет!.. И Украина сейчас могла бы стать адвокатом Беларуси в Европе, а Беларусь - адвокатом с Россией", - убеждал нардеп.

Видео: нардеп Евгений Шевченко убеждал Украину подружиться с Александром Лукашенко

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.


Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цена газа для украинцев.


Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".


В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.


Также смотрите результаты сенсационного голосования относительно того, кто должен быть союзником Украины? Запад, Россия ли... Китай?

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