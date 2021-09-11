"Репресій вже немає": нардеп у прямому ефірі переконував подружитися з Лукашенком

Позафракційний народний депутат Євген Шевченко закликав Україну покращувати відносини з Білоруссю, яка збирається створити "Союзну державу" з Росією, що окупувала частину території України. На думку політика, Верховній Раді також варто визнати перемогу Олександра Лукашенка на скандальних виборах президента торік.

Про це депутат висловився в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера ".

Також Шевченко вважає, що зміцнення обороноздатності ЗСУ біля держкордону для захисту від потенційного вторгнення російських військ з території Білорусі - річ затратна, і може негативно відбитися на економіці.

"Те що "Союзна держава" - Білорусь і Росія - вже об'єднуються, це вже ми просто спостерігаємо. Але питання дуже важливе: у цьому об'єднанні хто для нас Білорусь - дружня чи ворожа? Якщо вона ворожа, значить готуйтеся виділяти гроші на озброєння, зміцнювати кордони, готуйтеся до економічної кризи", - заявив нардеп.

Скандальний політик, який зізнавався в любові до Лукашенка, також розкритикував схвалену парламентом 15 вересня 2020-го постанову, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Шевченко вважає, що Рада тоді "піддалася емоціям" та "підставила весь український народ".

"У Білорусі жодних репресій вже немає!.. І Україна зараз могла б стати адвокатом Білорусі в Європі, а Білорусь - адвокатом з Росією", - переконував нардеп.

Відео: нардеп Євген Шевченко переконував Україну подружитися з Олександром Лукашенком

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.



Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціна газу для українців.



Також у ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".



У ефірі сталася й суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр та колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.



Також дивіться результати сенсаційного голосування щодо того, хто повинен бути союзником України? Захід, Росія чи... Китай?