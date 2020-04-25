Украинцев не пустят на родину до 11 мая: появилось заявление

Въезд в Украину закрыли до 11 мая (коллаж: РБК-Украина)

Въезд в Украину будет закрыт до 11 мая

Въезд в Украину закрыт до 11 мая из-за карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Кабмин продлил ограничения для тех украинцев, которые находятся за пределами Украины. Соответствующее распоряжение появилось 24 апреля. Причиной тому является предотвращение распространения на территории Украины коронавирусной инфекции, говорится в тексте распоряжения.

Распоряжение №439-р было опубликовано на Правительственном портале.

"Внести изменение в распоряжение Кабинета Министров Украины от 14 марта 2020 № 287" О временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заменив в тексте распоряжения слова и цифры "до 24 апреля 2020" словами "до 11 мая 2020", - говорится в документе.

Также сообщается, что с 1 по 22 апреля в Украину приехало около 138 тысяч украинцев и 32 тысячи иностранцев. При этом страну покинуло 54 тысячи сограждан и 36 тысяч иностранцев.

В соотношении с показателями в марте, количество ежедневно прибывающих украинцев сократилось в 8,7 раз, иностранцев - более чем в 17 раз. Количество выезжающих украинцев сократилось в 18,7 раз, иностранцев - в 8,4 раза.

Также ранее мы писали, что правительство опубликовало план выхода из карантина.

Напомним, что ранее доктор Комаровский рассказал, когда отменят карантин в Украине.