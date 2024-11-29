Репер-воїн Ярмак пояснив, чому чоловіки з відстрочкою не соромляться відпочивати

Так, репер вважає, що ті люди, які ніяк не дотичні до війни, не були поруч з лінією зіткнення, не розуміють, як живуть військові.

"Я не думаю, що вони зі зла це роблять. Вони просто банально не відчувають те, що відчуваємо ми, що відчувають люди, які втратили найдорожче у своєму житті. Вони живуть в певному своєму вакуумі", - поділився думкою Олександр.

Ярмак підтримав точку зору Марічки Падалко, чоловік якої наразі захищає Україну на передовій.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Вона зауважила, що нині існує значна прірва між військовим і цивільним життям, і артист повністю з нею погодився.

"Ця прірва стає все більшою", - сказав Ярмак.

Музикант, який долучився до лав ЗСУ вже у перший день великої війни, відверто розповідає про негатив у соцмережах.

У коментарях йому часто пишуть образливі речі, наприклад, називають військових "рабами" чи "кріпаками". Проте Ярмак зізнається, що на подібні слова він не звертає уваги, адже має власну чітку позицію з цього приводу.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

"Я кращих людей, кого я в житті зустрів, я їх зустрів на війні. І тому, це далеко не раби. Це люди такої потужності. Це просто якісь магічні воїни, яких я не зустрічав і не зустрічаю зараз в цивільному житті, - заявив артист.

"Я з повагою ставлюсь до цивільного життя, але справжніх діамантів нашої нації я зустрів на війні. І з повагою до них ставлюсь. Тому що це люди, які готові віддати найдорожче: своє щастя, своє життя, свою долю, своє здоров'я. За бажання, щоб цей світ мав кращі цінності. І це дуже достойно. Тому я не витрачаю свій час, щоб комусь щось відповідати. Я витрачаю свій час на те, щоб зберегти життя як можна більшої кількості наших військових", - додав він.

Що відомо про службу Ярмака в ЗСУ

26 лютого 2022 року репер добровільно долучився до оборони країни. Спочатку він прибув до Голосіївського військкомату, де певний час перебував у складі охоронної роти. Лише після звільнення Київщини від російських окупантів він продовжив службу у бойовому підрозділі.

У вересні 2023 року Олександр взяв на себе відповідальність за підрозділ операторів дронів-камікадзе. Його знайомство з FPV-дронами розпочалося ще тоді, коли така техніка була доступна лише ГУР, СБУ та спецпідрозділам.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Влітку 2022 року виконавець приєднався до проєкту "Культурний десант". Разом із Колею Сергою, Сашею Чемеровим та Женею Галичем вони виступали перед захисниками, пораненими у шпиталях і мешканцями звільнених територій, даруючи моральну підтримку та бойовий дух.