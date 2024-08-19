Рэпер-военнослужащий Ярмак встретился с российским пленным, который оказался его фанатом (видео)

Вооруженные Силы Украины взяли в плен российского военнослужащего, который, как оказалось, является ярым поклонником песен рэпера Александра Ярмака. Артист получил от побратимов видео допроса россиянина, после чего решил встретиться и поговорить с ним.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое уже появилось на YouTube -канале рэпера, рассказывает об этом подробнее.

Ярмак встретился с российским пленным

Им оказался 23-летний Владимир родом из Саяногорска (Республика Хакасия). По его словам, он подписал контракт в начале июля из-за того, что "глупил и напился".

Оккупант планировал служить в части, но в Екатеринбурге его посадили в автобус, после чего отправили в Ростов-на-Дону.

По словам пленника, он якобы не хотел идти на войну против Украины. В нашей стране захватчик был всего три дня.

Его вместе с побратимами бросили закрепиться на точке в Веселом, где они попали под минометный огонь. Россиянин получил ранения руки, колена, плеча и ключицы.

Российский пленный оказался фанатом Ярмака (скриншот)

Также Владимир говорит, что якобы хотел просто сбежать с войны, но боялся, что его могут расстрелять. Он говорит, что после обмена военнопленных станет только хуже, поскольку есть несколько вариантов: еще раз пойти на штурм, расстрел или тюрьма. Последний вариант, по словам россиянина, его будет устраивать.

Также Ярмак поинтересовался у российского солдата, что тот думает про Крым, Донецк и Луганск. На что тот ответил, что интернет у него появился только в 2018 году, а когда РФ аннексировала Крым, он был еще подростком.

Владимир сказал, что когда начал гуглить информацию по этой теме, то понял, что "никто ничего не знает".

Также оккупант сказал, сколько ему пообещали за то, что он пошел на войну в Украину - около 500 тысяч рублей, которые он так и не получил.

"Кто собирается, или кто уже собрался, рвите контракты, садитесь в тюрьму… Пофиг. Возможно, вы получите свои 200-500 тысяч, но какой ценой? Вы реально можете умереть, попасть в плен, как я, или остаться без конечностей. Вам оно надо? Зачем вы туда идете? Нет смысла, нет смысла", - обратился к другим российским захватчикам пленный.

Рэпер поговорил с оккупантом (скриншот)

Любимыми песнями россиянина оказались "Сердце пацана", "Детская обида". По его словам, он сирота и у РФ у него только девушка и ее ребенок, которая называет того отцом. Также захватчик, как оказалось, знает некоторые песни Ярмака и на украинском.

Александр, который сам служит в ВСУ с начала великой войны, обратился к россиянам с призывом не идти на войну и добровольно сдаваться в плен.

"Многие меня знают, многие выросли на моих песнях. Я всегда пел о добре и справедливости, всегда так жил. Последнее, что я скажу на русском: оставайтесь дома. Занимайтесь своими семьями, своими домами, своими территориями и, в первую очередь, властью, которую узурпировали бандиты и террористы мирового масштаба", - сказал артист.

Ярмак обратился к российским военным (скриншот)

"Мы никогда не простим убийств наших близких, наших детей, миллионы сломанных судеб и стертые города. Россия за это заплатит. Она выйдет из наших территорий, извинится и заплатит репарации. Украина защищается, защищается как может, всеми возможными способами, и имеет это полное моральное право. Мы заставим уважать наш народ, нашу страну и нашу суверенность", - подчеркнул рэпер.

"Не совершайте ошибок, за которые через годы будет стыдно и вам, и вашим детям. Если вы уже в армии и вы не хотите быть оккупантом, пишите и мы поможем вам безопасно сдаться в плен. Если Украина сложит оружие - исчезнет наш народ и наша страна. Если Россия сложит оружие на украинской земле - просто закончится война", - также отметил известный исполнитель.