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Рэпер Серега, издевавшийся над женой, назвал Сталина "гуманистом"

Автор: Людмила Жукова

Рэпер Серега, который пожал руку Александру Лукашенко на концерте в честь Ивана Купала, снова отличился. На этот раз он оскандалился заявлениями о Иосифе Сталине. Его он назвал "великим гуманистом".

Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

В комментарии журналисту Серега объяснил, почему он пожал руку Лукашенко, мол, в этом поступке есть много причин.

"Только после того, как вы почитаете этих архивных историков и очень информированных подготовленных и авторитетных аналитиков, вы поймете мои действия, которые были осуществлены в медийном поле в последнее время", - рассказал он.

45-летний рэпер считает, что Сталин совсем не убийца, насиловавший свой народ, а великий гуманист.

"Не учите историю по Солженицыну. Сталин – великий гуманист, это говорю я, человек, которому почти 45 лет. Когда мне было 20 лет, я считал так же, как и множество моих нынешних оппонентов: что Сталин – убийца, подписавший множество смертных приговоров, мучивший и насиловавший свой народ. Народ, который вопреки Сталину выиграл войну против нацистской Германии", - заявил хип-хоп исполнитель.

Серега пожал руку Лукашенко

Напомним, Серега рассказал, в каких случаях мужчина имеет право ударить женщину. В интервью рэпер не признался, бил ли он свою бывшую жену. Но заявил, что к таким действиям мужчина имеет право прибегать при определенных обстоятельствах.

Кстати, еще одна женщина обвинила рэпера Серегу в издевательствах.

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Серега