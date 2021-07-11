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Рэпер Серега проверил на крепость рукопожатие Лукашенко

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 11 июля 2021 17:29
Рэпер Серега проверил на крепость рукопожатие Лукашенко Фото: рэпер Серега (instagram.com/seryogamusic)
Автор: Styler

Серега решил проверить на крепость рукопожатие самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он это сделал на концерте во время праздника Ивана Купала.

Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер UA".

После своего выступления белорусский артист спустился к зрителям и выразил поддержку Лукашенко. Серега сказал, что хочет проверить слухи о самом сильном рукопожатии в восточной Европе.

Рэпер подошел к Лукашенко, обнял его и пожал руку. После чего артист заявил, что у Лукашенко самое сильное рукопожатие не только в восточной Европе, но и в центральной и западной.

Напомним, Серега рассказал, в каких случаях мужчина имеет право ударить женщину. В интервью рэпер не признался, бил ли он свою бывшую жену. Но заявил, что к таким действиям мужчина имеет право прибегать при определенных обстоятельствах.

Ранее Лукашенко выдал фейк об украинцах, которые якобы выпрашивают кусок хлеба, а олигархи при этом вывозят чернозем из страны. Он также рассказал о якобы тотальной нищете в Украине и голодных людях. По его словам, "счет тех, кто нуждается в пище, идет на миллионы".

Об этом Александр Лукашенко сказал на встрече с парламентариями в Доме правительства. Он также удивил оценкой экономического положения в Украине.

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Серега Александр Лукашенко
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