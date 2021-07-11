Рэпер Серега проверил на крепость рукопожатие Лукашенко
Серега решил проверить на крепость рукопожатие самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он это сделал на концерте во время праздника Ивана Купала.
Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер UA".
После своего выступления белорусский артист спустился к зрителям и выразил поддержку Лукашенко. Серега сказал, что хочет проверить слухи о самом сильном рукопожатии в восточной Европе.
Рэпер подошел к Лукашенко, обнял его и пожал руку. После чего артист заявил, что у Лукашенко самое сильное рукопожатие не только в восточной Европе, но и в центральной и западной.
Напомним, Серега рассказал, в каких случаях мужчина имеет право ударить женщину. В интервью рэпер не признался, бил ли он свою бывшую жену. Но заявил, что к таким действиям мужчина имеет право прибегать при определенных обстоятельствах.
Ранее Лукашенко выдал фейк об украинцах, которые якобы выпрашивают кусок хлеба, а олигархи при этом вывозят чернозем из страны. Он также рассказал о якобы тотальной нищете в Украине и голодных людях. По его словам, "счет тех, кто нуждается в пище, идет на миллионы".
Об этом Александр Лукашенко сказал на встрече с парламентариями в Доме правительства. Он также удивил оценкой экономического положения в Украине.